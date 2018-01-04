ANNE OLMAK İÇİN GEÇ DEĞİL





Son günlerde yumurtalarını dondurduğunu açıklayan ünlülerin de yardımıyla, bu konuyu tekrar konuşmaya başladık. Bebek için geç kaldığını düşünenlerdensen umutsuzluğa kapılma.

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı tarafından tüp bebek yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, erken yaşlarda yumurtalık rezervi azalmış veya erken menopoza girme riski olan kadınların yumurtalarının dondurulmasına, bu durumunu kanıtlamaları şartı ile izin verildiğini belirtiyor. Eğer şartların uygunsa, bu yasadan yararlanabilirsin. İşte yumurta dondurma yöntemi ile üç ilginç bilgi:

1

Facebook ve Apple gibi markalar, kadınların çocuk yapmak uğruna kariyerinden vazgeçmesini istemiyor ve bünyelerinde çalışan kadın gücünü kaybetmemek için “yumurtalık dondurma ödemesi” veriyor.

2

Yumurta dondurma işlemi, en çok kanser tedavisi görecek kadınların yumurtalarının zarar görmemesi ve ileride anne olabilmeleri için kullanılıyor.

3

Uygun şartlar altında gerçekleştirilen bir yumurta dondurma işlemi sonrası elde edilen canlılık oranı yaklaşık yüzde 90 civarında.

