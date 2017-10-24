ANKSİYETE İLE BOĞUŞAN ÜNLÜLER





Onların kim olduğunu soracak olursan hemen söyleyelim. Zirvedeki yıldız isimler olmalarına rağmen, hayata meydan okumak ve kendilerini daha iyi hissedebilmek için bakın neler yapıyorlar?

LENA DUNHAM

EGZERSİZDEN YARDIM ALIYOR

“Sağlığıma ve mutluluğuma değer veriyorum. Ve egzersizin bana bunların ikisini de sunduğunu fark ettim.” Araştırmalar fiziksel aktivitenin gerçekten de anksiyeteyi azalttığını (ve Lena’ya daha çok taytlı selfie koyma imkânı sağladığını!) gösteriyor.

EMMA STONE

YEMEK PİŞİREREK PANİK DUYGUSUNU YENDİ

“Kendimi kontrolü kaybetmiş gibi hissettiğimde sürekli bir şeyleri fırına veriyordum. ‘Bu yemeği fırına verirsem ne çıkacağını biliyorum’ hissi bana güven veriyordu.” Pişirmek de bilişsel davranışçı terapi kadar etkili bir farkındalık eylemi. Yemek kitabı yazarı ve sunucu Mary Berry’nin bu kadar sakin olmasına şaşmamak gerek.

AMANDA SEYFRIED

ANKSİYETEYE KARŞI İLAÇ KULLANIYOR

Seyfried yakın zamanda, 11 yıldır ilaç kullandığını itiraf etti. “İlacı bırakmak zorunda hissetmiyorum ve riski almak istemiyorum. Hem, neye karşı savaşıyoruz ki? Bunu yenmek için bir yol bulmuş olmanın utancına mı?” Doktor kontrolünde olduğun müddetçe, ilaç almanın utanılacak hiçbir tarafı yok.

ADELE SAHNE KORKUSUNU DİKKATİNİ DAĞITARAK AŞIYOR

Performans endişesi, yıldızlara bile panik yaşatabiliyor. “Sahne korkum giderek kötüleşiyor gibi hissediyorum çünkü şimdiye kadar bunun azalıyor olması lazımdı” diyor Adele. Kendisi sahne korkusunu dikkat dağıtma teknikleriyle –telefonda zeka oyunu oynamak gibi– aşıyor.



