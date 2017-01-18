ANILARINI SOSYOPIX’LE BİRİKTİR





Hazırlayan: Nilüfer TÜRKOĞLU

nilufert@groupmedya.com

Instagram’da karşımıza çıktı, bir sevdik pir sevdik… Neyin nesi mi bu? Sana Sosyopix‘ten bahsedeceğiz. Eğer anılarını biriktirmeyi ve Instagram’daki fotoğraflarını seviyorsan seni böyle alalım. Çünkü fotoğrafların hayatımızda hatrı büyük!

Sosyopix, sosyal ağlarda paylaşılan veya telefonunuzdaki fotoğrafları dokunabildiğiniz ürünlere dönüştüren bir e-ticaret projesi aslında. “Anılarına Dokun” sloganıyla yola çıkmış, Facebook ve Instagram’da paylaştığın fotoğraflardan sana özel baskı ürünler tasarlıyor.

Senin sosyal medyada paylaştıklarını ölümsüzlük katan bir marka olmasının yanı sıra, anlara, anılara dokunmanın en kolay yolu. Çektiğin fotoğrafları Sosyopix sayesinde ister buzdobalı süsü, ister takvim, ister duvarında tablo olarak kullanabiliyorsun. Fotoğraflarından dekoratif ürün tasarlayan marka, evine veya ofisine de sıcak bir şıklık getiriyor. Hem anılarından hem anlarından hem de sevdiklerinden uzak kalmamış oluyorsun böylece.

Yapman gereken aslında çok basit:

-Beğendiğin ürünleri seç,

-Dilediğin fotoğraflarla hazırla,

-İstediğin adrese göndersinler.

Sosyopix’te fotoğraflarını pola kartlar, kare kartlar, takvim, kanvas tablolar, mini foto kitap, modern çerçeve, kupa, albüm poster gibi ürünlere dönüştürebiliyorsun.

İster kendine özel istersen hediye olarak tasarlanan ürünleri özenle paketleyerek kullanıcıya ulaştıran marka, işleri daha da kolaylaştırarak zarif bir jest de yapıyor; satın aldığın hiçbir ürüne kargo ücreti ödemiyorsun.

Eğer bir ürünü satın almak istersen Facebook, Instagram veya yükleyeceğin fotoğraflarını seçtikten sonra sıralayıp işlemi tamamlayabiliyorsun. Adres bilgileri ve ödeme işleminin ardından ürünler 2-3 iş günü içinde sana veya hediye etmek istediğin sevdiğine ücretsiz kargo ile teslim ediliyor. Her şey bu kadar basit işte!

Kullanım Şekli

Sosyopix’i kullanıcılar kendilerine almanın yanında sevdiklerine özel hediye göndermek için kullanıyor. Yılbaşı öncesi öne çıkarılması gereken ürünlerin başında Takvim Kutusu geliyor. Geri dönüşler ise %99 oranda mutluluk içeriyor. Devamında kullanıcı kitlesinin Y kuşağı olması site ve ürünler ile bire bir örtüşüyor ve kullanıcılarda Retro tarzı sevdiği için Pola Kartlar’ı fazlasıyla tercih ediyor. Devamında Kare Kartlar, Kanvas Tablolar ve Mini Kare Kartlar olarak devam ediyor.



