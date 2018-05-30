ANGELINA VE ELLE, MALEFICENT II SETİNDE!





Angelina Jolie ve Elle Fanning, Maleficent II filminin setinde epey eğleniyor!

Angelina Jolie’nin Instagram’da pek aktif olmadığı bir gerçek. Michelle Pfeiffer ve Elle Fanning ile Maleficent II’nin başrolünü üstlenen aktris, merakla beklenen filminin çekimleri sırasında epey eğlenirken Fanning’in radarına takıldı.

Filmin Londra’daki setinde Prenses Aurora’ya hayat veren yıldız Elle Fanning‘in rol arkadaşı Angelina Jolie ile birlikte beyaz bornozları ve eksantrik güneş gözlükleriyle Instagram hesabı üzerinden paylaştığı samimi ve keyifli selfie epey like aldı.

Ultimate Photobomb #Maleficent2 A post shared by Elle Fanning (@ellefanning) on May 29, 2018 at 10:25am PDT

Yaz trendleri arasından sivrilen mikro gözlük akımına gönderme yapan Jolie, bu gözlüğü hayli iyi taşıyor.

Michelle Pfeiffer‘a da Kraliçe Ingrith rolünde rastlayacağımız Maleficent II bizi heyecanlandırıyor!

