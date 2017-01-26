ANGELINA JOLIE, PARFÜM YÜZÜ OLDU





Guerlain markasının Mart ayında tanıtılacak yeni Mon Guerlian parfümünün yeni yüzü ve ikonu Angelina Jolie oldu.

Brad Pitt’ten ayrıldıktan sonra sesi soluğu çıkmayan aktris Angelina Jolie, Guerlain markasının Mon Guerlian parfümünün yüzü olarak kamera karşısına geçti. Markanın parfümörü Thierr Wasser, bu yeni koku için “seçenekler, duygular ve modern katınlığı şekillendiren hayaller” anlamına gelen “kadın notası”ndan ilham aldığını söyledi.

Angelina Jolie ve Guerlain markası ilk iş birliğini, ünlü oyuncunun “First They Killed My Father in Cambodia” filmini çektiği Aralık 2015’te yapmıştı. Markanın açıklamasına göre Jolie’nin Guerlain markasına olan sevgisi ilk olarak küçükken annesinin kullandığı ikonik pudra ile başlıyor.

