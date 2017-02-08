ANGELINA JOLIE, ESKİ AŞKI JARED LETO’YLA YENİDEN BİRLİKTE Mİ?





Angelina Jolie’nin, 5 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi aktör Jared Leto ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.



Angelina Jolie’ye yakın kaynaklar, boşanma kararın duyulmasıyla Jared Leto’nun neredeyse her gün güzel oyuncuyu arayıp moral verdiğini söylediler. Hafta içinde Los Angeles’ta baş başa yemek yiyen ikilinin, tekrar aşk yaşamasının an meselesi olduğunu belirten kaynaklar, boşanma gerçekleşmeden ciddi bir ilişkiye sıcak bakmayan Jolie’nin, yine de Leto’nun ilgisinden memnun olduğunu ileri sürdüler.

