AMİNE GÜLŞE’NİN DEICHMANN SÜRPRİZİ





2014 Türkiye güzeli ve oyuncu Amine Gülşe, Avrupa’nın en büyük ayakkabı perakende zinciri Deichmann’ın yeni kampanya filmi için kamera karşısına geçti.

“Çünkü ayakkabıları seviyoruz” sloganıyla TV’lerde yayınlanan reklam filminde Amine’nin, birbirinden güzel Deichmann ayakkabı modelleri arasında her gün yaşadığı tatlı kararsızlık gözler önüne seriliyor. Gülşen’in Dan Dan şarkısından uyarlanan jingle ise reklam filmine hareket katıyor.

Amine düzenlenen basın lansmanında, reklam filmiyle ilgili olarak; “Cindy Crawford, Halle Bery gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışmış global bir markanın kampanya yüzü olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Size geçen günlerde sürprizlerim olduğundan bahsetmiştim işte en büyük sürprizimi Deichmann ile yaptım.

Koleksiyonda yer alan her bir tasarıma ayrı ayrı bayıldım. Eminim her kadın kendi için bir parça bulacaktır. Bu reklam filminde emeği geçen herkese ve bana bu imkanı tanıyan Deichmann’a ve bizi bugün yalnız bırakmayan siz sevgili basın mensuplarına çok teşekkür ederim.” dedi.

K A R P A T reklam ajansı tarafından hazırlanan reklam filminin prodüksiyonunu 25 Film üstlenirken, yönetmenliğini ise Bora Egemen üstlendi.

www.deichmann.com.tr

