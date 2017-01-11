AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ MÜMKÜN





Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, enjeksiyon teknikleri ile ameliyatsız burun estetiği hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

Enjeksiyon teknikleri ile burun estetiği

“Ameliyatsız burun estetiği olarak da bilinen bu yaklaşım burun şeklini değiştirmek isteyen hastalar için uygun bir yöntemdir. Ameliyatsız burun estetiğinin en büyük avantajı bu teknik sayesinde operasyon sonrası iyileşme süresi ve süreci en kolay şekilde atlatılmaktadır. Birçok kişi her ne kadar görüntüsüyle ilgili şikayeti olsa da bıçak altına yatmaya korktuğu için bu durumu değiştirecek adımlar atamamaktadır. Özellikle bu kişiler için cerrahi müdahaleye veya anesteziye gerek kalmadan buruna şekil vermek artık mümkün. Bu operasyon burun hatlarındaki ve şeklindeki küçük sorunların, burun kemeri, asimetri, burun ucu düşüklükleri, uyumsuzluklar ve ameliyat sonrası oluşan kusurlar gibi, botoks ve dolgu kullanılarak düzeltilmesi işlemdir.”

Ameliyatsız burun estetiği nasıl uygulanır?

“İlk olarak kişide gerekli analizlerin yapılması sonucu oluşturulacak olan burun şeklinin tasarlanması gerekir. İşlemler uygulanmadan önce genellikle yüzeysel uyuşturucu kremlerin uygulanır gerekli durumlarda nadiren tam uyuşukluk sağlanması için küçük miktarda uyuşturucu enjeksiyonu gerekli olabilir. Üstelik bu işlemler için sadece 15-20 dakika yeterli. Uygulama alanı uyuşturulduğu için hasta acı hissetmez. Sadece 5 dakika kadar buz uygulaması yapıldıktan sonra kişi günlük yaşamına devam edebilir. Botoks uygulaması ile açık duran burun kanatları daraltılabilir, burun ucunu kaldırılabilir. Dolgu ile burun kökü ve burun sırtına uygulama yapılarak burun çatısını düzeltilmek, burun dudak açısını doldurarak burun ucunu kaldırmak ya da burundaki hafif kemerli yapıyı gidererek daha estetik görünüme sahip olmak mümkün.”

Kimler için uygundur?

“Ameliyatsız burun estetiği bıçak altına yatmadan hızlı, tatmin edici sonuçlar elde etmek isteyen hastalar için mükemmel bir seçenektir. Bu operasyon düşük burun ucuna sahip ya da burun kanatlarında asimetri, küçük eğrilikler bulunan ve operasyon geçirmiş fakat rötuş gerektiren ufak eksikliklerden yakınan hastalar için uygulanabilmektedir. Ancak, burunlarındaki deformasyonları büyük olan hastalarda cerrahi müdahale uygulaması gerekebilir.”

Enjeksiyon tekniklerin etkisi ne kadar sürer?

Op. Dr. Güncel Öztürk “Botoks ve geçici dolgu uygulaması yapıldıysa işlem kalıcı olmaz. Kişinin biyolojik yapısına bağlı olarak ortalama bir yıl içinde burun eski şekline dönmektedir. Hastanın isteği doğrultusunda işlemin tekrarlanması gerekir. Ameliyatsız burun estetiğinde de operasyondan önce 3D tasarım ve 3D mask yöntemleriyle burunda yapılacak değişiklikleri operasyondan önce görmek mümkün.”

