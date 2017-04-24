AMBER HEARD YENİDEN Mİ EVLENİYOR?





Usta aktör Johnny Depp’ten olaylı bir şekilde boşanan aktris Amber Heard, Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk’la evlilik hazırlığı yapıyor.

Dünyaca ünlü ABD’li aktör Johnny Depp’le bir yıllık evliliğin ardından şiddet iddialarıyla dolu olaylı bir boşanma süreci geçiren oyunu Amber Heard yeni bir evlilik hazırlığında. 30 yaşındaki ABD’li aktris’in Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk’la evlenmek üzere olduğu öğrenildi.

İngiliz Grazia dergisine konuşan Heard’ın babası David Heard, ikilinin geçen yıl temmuz ayından bu yana birlikte olduklarını söyledi. David Heard, “Amber ve Elon ciddi bir ilişki yaşıyorlar. Amber evlenmek istiyor. İstedikleri şeylerden biri aile kurmak ve bunun için plan yapıyorlar.” dedi. Babasının iddiasına karşın Amber Heard’a yakın bir kaynak, ünlü oyuncunun böyle bir evlilik planı olmadığını söyleyerek, “Amber önümüzdeki altı ay boyunca Avustralya’da Aquaman filminin çekimlerinde olacak.” dedi.

Milyarder iş adamı Elon Musk’ın üç yıldır Amber Heard’ın peşinde olduğu iddia edildi. Musk, 2010 yılında evlendiği oyuncu Talulah Riley’den 2012’de ayrılmış, sonra tekrar 2013 evlenmişti. İkili, 31 Aralık 2014’te tekrar boşanmıştı.

