AMAN DİKKAT, YILBAŞI AKŞAMI KABUSA DÖNMESİN!

Heyecanla beklenen bayram, yılbaşı gibi özel günlerde yoğunlaşan alışveriş trafiği ve sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz kalabalık sofralar, gıda güvenliği önlemlerinin önemini bir kat daha arttırıyor.

Bayram, yılbaşı gibi özel günlerde yoğunlaşan alışveriş trafiği ve birlikte olunan kalabalık yemekler gıda risklerini arttırıyor. Böyle dönemler sahteciler için de bulunmaz bir fırsat yaratıyor. Yaklaşan yeni yıl öncesinde gerek fırsatçı kayıt dışı üreticilerin gerekse uygun koşullarda üretilmemiş, saklanmamış, hazırlanmamış gıdaların neden olabileceği sağlık sorunlarını gündeme getiren Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, alışverişte, gıdaları hazırlama ve tüketmede böyle günlerde her zamankinden daha özenli ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Yeni yıla yaklaşırken gıda kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çeken Samim Saner, sevdiklerimizle paylaştığımız sofralarımızı tüm olumsuzluklardan uzak tutabilmemiz için alınması gereken basit tedbirleri hatırlattı. Samim Saner yılbaşı sofralarının kâbusa dönmemesi için basit ama etkili önerileri şöyle sıraladı;

1. Merdiven altı olarak tabir edilen kayıt dışı üretici ve satıcılardan ambalajsız, etiketsiz gıda ürünlerini kesinlikle satın alma. Özellikle yılbaşı, bayram gibi dönemlerde daha yoğun tüketilen ürünlerde sahtecilik arayışlarının daha yoğun olduğunu unutma.

2. Aldığın gıda ürünlerinin başta raf ömrü olmak üzere etiketlerini dikkatle oku. Amacına uygun ürünler satın aldığından emin ol.

3. Alışveriş sırasında çiğ ve işlenmiş ürünleri, hayvansal ve hayvansal olmayan ürünleri, gıda ve gıda dışı ürünleri ayrı ayrı poşetle. Evinde de aynı ilkelere uyulması gerektiğini unutma.

4. Alışverişte ve evde, gıdaların kendilerine uygun saklama koşullarında tutulduğundan emin ol.

5. Et, süt, yumurta gibi çabuk bozulabilen ürünleri yeterince satın al, son tüketim tarihi geçmeden tüket.

6. Eti (kanatlı veya kırmızı) yıkamadan pişir.

7. Genel hijyen kurallarına özen göster. Pişirilmiş ürünlerin oda sıcaklığında 2 saatten fazla kalmamasına dikkat et.

8. Evde veya yemeği hazır tüketeceğin ev dışı ortamlarda sıcak yemeklerin yeterince sıcak, soğuk yemeklerin ise yeterince soğuk olmasına özen göster. Ilık bekleyen yemeklerde riskin arttığını hatırla.

9. Et ürünlerinin merkez noktaları dahil iyi pişmiş olmasına özen göster.

10. Taklit, tağşiş ve gıda güvenliği risklerinin çok büyük bölümünün kayıt dışından uzak durarak ve basit hijyen kurallarını uygulayarak önlenebileceğini unutma.