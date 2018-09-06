AMA ÖNCE SEKS!





Seksi yapılacaklar listesinin ilk sırasına çıkaran WH Amerika Editörü Sara Faye, deneyimlerini birinci ağızdan anlatıyor.

Partnerinle romantik bir gece geçirmek için birlikte şahane planlar yaptınız: En sevdiğiniz restorana rezervasyon yaptırdınız; ipek iç çamaşırlarını ve en güzel elbiseni giydin… Ama doyurucu bir yemek ve birkaç kadeh şaraptan sonra eve gelip biraz koltukta uzanalım, biraz da Instagram’a bakalım derken ikinizin de gözleri kapanmaya başladı. (Zaten çok yorucu bir iş günü geçirmiştiniz.) Uykuya dalmadan önce dişlerini fırçalayacak enerjiyi bile zor buluyorsanız, nasıl tutku dolu bir gece geçirebilirsiniz ki? Eşim Jesse ve ben bu senaryoya hiç de yabancı değiliz. Aslında birlikte 10 yılı devirmiş olsak bile cinsel hayatımız hâlâ tatmin edici. Ancak ikimiz de iş yerinde daha çok sorumluluk aldığımız için, romantik gecelerimizin arası biraz açılmaya başladı.

Sorun tabii ki bize özgü değil. Archives of Sexual Behavior dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre Y kuşağı çiftleri, okul çağında çocuğu olan ebeveynler ve 50’lerindeki çiftlerin seks yapma sıklığı, büyük bir düşüşe geçti. Seks Terapisti Jill McDevitt, insanlar artık 7/24 e-postalarına ve sosyal medyaya gömüldükleri için buna hiç şaşırmadığını ifade ediyor. Kentucky Üniversitesi Cinsel Sağlık Laboratuvarı Direktörü Dr. Kristen Mark ise cinselliğe zaman ayırmanın, ilişkide kelebek etkisi yarattığını vurguluyor: “Arzu, arzuyu besler ve seks daha çok seksi doğurur.” Peki, bunu nasıl uygulayacağız? Mark, “Kulağa seksi gelmiyor olabilir ama seksi planlamak çok önemli” diyor. Bu tavsiyenin üzerine ben de iki hafta boyunca, gündelik hayatımda öncelikli olan şeyler gibi seksi en üst sıraya taşımaya karar verdim. Birkaç fedakârlık yapmak zorunda kaldığımı itiraf ediyorum ama elde ettiğim sonuçlar beni şaşırtmadı değil!

Salı // 19.30- Komşularla Oyun Gecesi

Evde misafir ağırlamaya bayılıyorum. Eskiden gurme gıdalar ithal eden bir firmada çalışıyordum, bu yüzden mutfağa çok meraklıyım: Ne zaman arkadaşlarımızı çağırsak en güzel dip sosları hazırlar, en kaliteli yabancı

peynirleri servis ederim. Amerika’da 3.000 kadın üzerinde yapılan bir araştırmada, kadınların dörtte birinin iyi yemeği iyi sekse tercih ettiği ortaya çıkmış. Galiba ben de onlardanım! Ama bu gece, durum farklı olacaktı. Misafirlerimiz gelmeden önce eşimi şehvetle koltuğa ittiğim sırada, normalde yaptığım gibi parti atıştırmalıklarıyla uğraşmamın, elbise ve topuklu ayakkabı içinde seks yapma fırsatımızın önüne geçtiğini fark ettim. Arkadaşlarımızın gelmesine az bir zaman kaldığı için hâliyle atıştırmalık hazırlama fırsatı bulamadım. Bu kez yiyecekleri dışarıdan söyledik, misafirlerimiz de içkiyi getirdiler. Bir yandan

Monopoly oynarken, bir yandan da Jesse ile göz göze gelerek bütün gece çocuklar gibi gülüştük.

Çarşamba // 21.00- Romantik Akşam

Jesse ile akşamüzeri seksimizden sonra dışarı çıktık ve çok romantik bir gece geçirdik. Hatta sinemadan sonra eve geldiğimizde ikinci defa seviştik. Buradan çıkarılacak önemli ders şu: Sevişmeyi mutlaka eve dönünce yapılacak bir aktivite olarak görmemek için birçok sebep var. Dışarı çıkmayı erteleyince, klasik bir akşam yemeği yerine ilerleyen saatlerde bara dönüşen havalı bir mekânda yemek yiyebilirsiniz ve tam akşam yemeği saatlerinde tıklım tıklım olan restoranlara razı olmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca yemekten sonra çok şişkin olma bahanesi de ortadan kalkar, çünkü seks önceden yapılmış olur ve ikiniz de artık ne isterseniz yiyebilirsiniz! Son olarak mutluluktan ışıldayacağınız için yemek esnasında ekstra flört edersiniz. McDevitt, seks yapabileceğimiz ne kadar çok fırsat ve zaman dilimi olduğunu anladığımız anda, günün her saati cinselliğin keyfine varabileceğimizi söylüyor.

Cuma // 19.00- Ailesiyle Akşam Yemeği

Bu gerçekten de şahaneydi! Jesse’nin anne ve babası konuştuğumuz saatten yarım saat önce geldiler, üstelik tam da eğlencemizin ortasında! İkimiz de toparlanana dek onları bina girişinde bekletmiş olmamız oldukça heyecanlı ve eğlenceli bir deneyimdi. Kapıyı geç açmamızın bahanesi olarak spordan yeni geldiğimizi ve az önce duştan çıktığımızı söyledik. Aslında bu pek yalan sayılmaz: Yoğun bir aktivite yaptık, terledik ve ikimiz de hemen sonra duşa girdik: İnandırıcılığı çok yüksek! Akşam yemeği de çok iyi geçti. Büyük bir iştahla yemeğimizi yedik ve hiçbir şeye sinir olmadık, zaten yemeğe oturmadan önce tüm sinirlerimiz alınmıştı!

Cumartesi // 10.00- Kızlarla Brunch

Cumartesi sabahları güneş ışıkları pencereden içeri süzülürken seks yapmak bize uzak bir konu değil zaten. Ama erken saatlerde ikimizden birinin herhangi bir planı olursa seksin süresi kısalır ve ben kızlarla buluşacağım zamanlarda genelde Jesse uyurken yataktan sessiz sedasız süzülürüm. Bu kez deneyimizin hatırına, o sabah ikimize de yeterli süreyi verebilmek adına alarmı biraz daha erkene kurduk. Uykumdan bir saat feragat etmiş oldum ama buna kesinlikle değdi. Saat 10.00’da kızlarla buluşmak için evden çıktım. Brunch’a geldiğimde yüzüm o kadar ışıldıyordu ki, arkadaşlarımdan biri bana hangi allığı kullandığımı bile sordu!

Pazar // 22.00- Pazartesi Sendromu Öncesi

Evimizde pazar günleri genelde sert geçer ve bunu seksi bir anlamda söylemiyorum! Ev işlerini yapar, faturaları düzenler ve genelde huysuz oluruz. Üstelik Jesse işe gitmek için sabahları 05.00’te kalkar. Böyle bir durumda, saat 04.00’te kalkıp sevişemeyeceğimiz çok netti; bu nedenle biz de pazar akşamı seks yaptık. İki haftalık deneyimizin son seksi de iyi geçti (ama ikimizin de dikkati biraz dağınıktı) ve neredeyse her gün seks yaptığımız bu süreç boyunca dikkatimi çeken şey, Jesse’nin bana gün içinde ne kadar nazik davrandığı oldu. Üstelik ben de ona karşı eskisinden daha sabırlı oldum. Birbirimizi öncelik listemizin en üstüne almamızdan o kadar memnundu ki, pazar akşamı genelde stres içinde daldığımız uykuya bu defa kollarımı öperek daldı. Birçok araştırma, uzun süreli ilişkilerde seksin kalitesi kadar sıklığının da çok önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü fiziksel yakınlık, aslında ilişkinin diğer tüm alanlarını etkiliyor ve ben bunu birinci elden deneyimleme imkânı buldum. Bu süreç ilişkimizi renklendirmekle kalmadı, aynı zamanda önceliği birbirimize vermemiz hiç beklenmedik anlarda birbirimize olan duyarlılığımızı arttırdı. İtiraf ediyorum: Seksi her gün yapılacaklar listemin en başında tutamayabilirim ama en sonunda tutmayacağıma da artık eminim.

Acele Yapılsa da Olur!

Gün içinde partnerinle sadece kısa bir sekse mi vaktiniz kalıyor? Yine de zevkini katlayabilirsin.

Kelimeleri Kullan

Kadın orgazmı öncelikle beyinde başlıyor, bu yüzden gün içinde ona seksi mesajlar atarak ön sevişme evresini başlatabilirsin. Karşı karşıya geldiğinizde de seksi konuşmaları devam ettir. Seksolog Dr. Emily Morse, ne kadar çok konuşur ve ses çıkarırsan o kadar tahrik olacağını ifade ediyor.

Yarı Giyinik Kal

Etek, sütyen, hatta iç çamaşırını bile çıkarmadan sevişmek ayaküstü sekse bir aciliyet havası katar ve onu olduğundan daha da ateşli hâle getirir.

Biraz Titreşim

Yapılan birçok araştırma, kadınların en kolay vibratörle orgazm olduklarını gösteriyor. McDevitt, ön sevişme esnasında vibratör kullanmanın orgazmın yoğunluğunu arttıracağını belirtiyor.

Önce O Başlasın

Mark “Oral sekse önce partnerinin başlaması, ilk andan itibaren zevk almanı sağlar ve orgazmını kolaylaştırır” diyor. Üstelik sekse kafa olarak hazır olduğun ama fiziksel olarak tam havaya giremediğin zamanlarda doğal kayganlaştırıcı görevi görür. Bunun için bir başka tavsiye de başucunda kayganlaştırıcı bulundurmak



