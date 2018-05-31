AMA BU BENİM İŞİM!





Senaryo belli: Arkadaşların mesleğinden dolayı sık sık kişisel işlerinden dolayı senden profesyonel yardım istiyor. Belki de bu tarz iyilikler yapmaktan sıkıldın ve bir şekilde bunun için normalde para aldığını bir şekilde söylemek istiyorsun. Psikoterapist ve 13 Things Mentally Strong People Don’t Do kitabının yazarı Amy Morin’in tavsiyelerine kulak ver.

Çevrendekilere, sadece yakınları olduğun için ücretsiz hizmet vermek zorunda değilsin. Zamanını ve emeğini bedavaya harcamak, arkadaşlıklarda gerginliğe neden olabilir. Eğer aranızdaki ilişkinin tek taraflı olduğunu düşünmeye başlarsan, arkadaşına gücenebilirsin. Onlara yardım etmek için hevesli ve müsait ol ya da olma, durum değişmiyor. Arkadaşlarınla olan ilişkini arada tuhaflık olmadan devam ettirebilmek için baştan belli sınırlar koymak çok önemli. Senden yardım isteyen arkadaşınla konuşurken kullanabileceğin üç strateji söyleyeyim:

Bir seferlik yardım edeceksen:

Arkadaşının sorusu tek seferlik, üzerine çok düşünmeden cevap verebileceğin bir soruysa ona bu seferlik bir tavsiye ver. Ama normalde öğle yemeğin sırasında bu tarz şeylerden konuşmayı sevmediğini belirt.

İş ve arkadaşlığı birbirine karıştırmak istemiyorsan:

Ona, “Bu soruna cevap vermek maalesef kısa bir telefon konuşmasından daha çok zamanımı alacak. İstersen sana bir uzman tavsiye edebilirim” gibi bir şey söyleyerek nazikçe isteğini reddet. Eğer sana bozulursa, ona arkadaşlıklarının zarar görmemesi için iş ve sosyal hayatı ayrı tutmayı tercih ettiğini açıkla.

Eğer sana para vermesi senin için sorun değilse:

Ona bir profesyonel olarak yardım etmekten mutlu olacağını söyle. Ve bu iş için aldığın ücreti açıkça telaffuz et. Tabii dilersen (ve seni kötü hissettirmeyecekse) bu rakamda biraz indirim yapabilirsin.



