ALLIK SÜRME TAKTİKLERİ





Makyaj çantamızın vazgeçilmezi olan allığı yakından tanımak istiyorsan haberimize davetlisin.

Kendin için doğru allık tonunu bulmak için spor sonrası cildinin aldığı pembeliği baz al. Satın almak üzereyken yanaklarını çimdikle ve o tonu bulmaya çalış. Cilt tipin kullanacağın allığın dokusuna karar verecektir. Kuru ciltler, krem ve stick allıklarla mutlu olurken, yağlı ciltler genelde toz allıklarla mutlu hissederler. Likit allıklar yoğun renk verir ve tüm gün dayanır ancak tende leke şeklinde kalabilir. Sürüldüğü an beklemeden parmakla dağıtman gerekir. Kalem allıklar ise ayna bile gerektirmeyen, pratik ve hızlı kullanımlarıyla yoğun olanlar için idealdir.

Kullanma Kılavuzu

1- Allık, ilk olarak güldüğün zaman şişen ve yanak elması olarak adlandırılan tepeciklere sürülür. Yanak elmasından fırça yardımıyla şakak çizgisine doğru dağıtılır.

2- Yanaklarında allık izinin top şeklinde kalmamasına dikkat. Tenin geneliyle uyum sağlamalıdır.

3- Toz allık kullanıyorsan, yanağa uygulamadan önce fırçayı silkerek üzerindeki fazlalığı almayı unutma.

4- Allığı loş ışıkta uygulama, kesinlikle gün ışığında kontrol et.

5- Her kullanımdan sonra fırçanı temizle, bu sayede bir sonraki kullanışında ‘fazla allık sürdüm’ problemiyle karşılaşmazsın

Fazla kaçarsa…

Sen de allığı bazen fazla yoğun sürebilirsin. Ama küçük hilelerle bu durumun telafisi mümkün.

1- Eğer toz allık fazla kaçtıysa, kuru pamuk ile yüzeydeki fazlalık alınabilir.

2- Allığın yoğunluğunu silmek yerine aynı dokuda bir ten ürünüyle kapatabilirsin. Mesela toz allığı transparan pudrayla, stick allığı stick bir fondötenle nötralize edebilirsin.

3- Piyasada bulunan yumurta formlu makyaj süngerleri de özel formlarıyla fazla makyajı dağıtmakta yardımcı olur.



