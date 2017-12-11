ALIŞVERİŞ TAKINTISI OLANLARDAN MISIN?







Eğer gardırobun etiketi çıkarılmamış parçalarla doluysa, alışveriş yapmanın nedeni o ayakkabıyı çok beğenmen veya yeni bir çantaya duyduğun ihtiyaç olmasa gerek.

İstanbul Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi Direktörü Prof. Dr. Sedat Özkan, alışveriş takıntısının altında üzüntü, yalnızlık, kızgınlık ve engellenme gibi duyguların yattığını söylüyor.

Kötü haber: Bu takıntı toplumda yüzde iki ile 16 arası bir sıklıkta görülüyor ve hastaların çoğunu kadınlar oluşturuyor. “Kompulsif alışveriş” olarak tanımlanan bu problem, kişinin boşluk duygusuna karşı geliştirdiği bir savunma veya öz güven eksikliğini kapatma aracı olabiliyor. İyi haber: Tedavisi mümkün. İlaç tedavisiyle birlikte psikoterapötik yaklaşımın kullanılması oldukça fayda sağlıyor.

