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ALIŞVERİŞ SEPETİNİ HAFİFLET

| 26 Ekim 2017| BESLENME & ZAYIFLAMA

 


O alışveriş sepetine bir daha göz at… Çikolatalar, kekler, hey o da ne; şu kremalı bisküviler ne arıyor orada? Çıkar çıkar, hepsini çıkar… 

Abur cubur yememek istiyorsan, onları kendinden uzak tutmalısın. Bunun için yapman gereken tek şey ise satın almamak. Yapılan araştırmalar, bunun iradene güvenmekten çok daha etkili bir yöntem olduğunu gösteriyor. “Evde bulunsun, ikram ederim” düşüncesiyle alırsan büyük ihtimalle sen yiyeceksin. Kısacası, alışveriş sepetinden o kurabiye paketlerini çıkart. Böylece bir zayıflık anında dolapta bulunma tehlikesi olmaz.

Kaynak: Neuron

Last modified: 26 Ekim 2017

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