BU ALIŞKANLIK İLİŞKİNİ TEHLİKEYE ATIYOR

Ciddi bir ilişki istiyorsan, iletişim şeklini doğru belirlemelisin.

Teknoloji merakının tavan yaptığı günümüz dünyasında, insanlarla iletişim kurabilmenin yüzlerce yolu bulunuyor. E-mail, telefon, mesajlaşmak, Skype ya da FaceTime…Eğer gerçek bir ilişki arıyorsan, doğru araçla doğru iletişime geçmenin tam zamanı.

Sadece yazı aracılığı ile maalesef ses tonunun okunamayacağı da ortada. Bu şu demek: Beynin, boş kalan yerleri okuduklarının haricinde bir ses tonu ile doldurma gayretinde. Bu açıdan bakıldığında, karşındaki insanın gerçekte neler yaptığını bilemeden hayali bir ilişkinin yaratılması da mümkün gibi duruyor. Sıklıkla, yazılanları yanlış okuduğunda ciddi yanlış anlaşılmalar meydana gelebiliyor. Buna bağlı olarak da ilişkinde ciddi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor.

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İletişim becerilerini öğrenmek, her yaşta, hayatın her alanında işine oldukça yarayacaktır. Dilediğin kişiye dilediğini söyleyebilmek ihtimaller dahilinde; ama asıl mesele, söylediğini nasıl dile getirdiğinde saklı.

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Birisiyle yeni tanıştığımızda, ona bize nasıl davranması gerektiğini de bir şekilde öğretiriz. Bunu bilinçli de yapabiliriz, bilinçsiz de.

Eğer birisiyle yeni bir ilişkiye adım atmanın eşiğindeysen, mesaj aracılığı ile iletişim kurmak biraz amaca yönelik bir hal alabilir. “Merdivenlerin oradayım, kafede buluşalım ya da 10 dakika gecikeceğim”. Bu yöntem kısa süre işini görebilir. Ama ilişkiler, bu tarzdan yanlış anlaşılmalara ve kopukluklara olasılık tanıyan mesajlaşma ya da mailleşme gibi yöntemler aracılığıyla zarar görebiliyor. Peki ne yapabilirsin? Çok basit: Mesaj göndermeyi bırak ve sana uyacak başka bir araç ile iletişim kurmayı talep et. Buluşmadan önce mesajlaşmak yerine arayarak konuşmak daha iyi bir yöntem olacak. Bu şekilde, karşındakini tanıma süreni kısaltabilir ve örneğin, karşındakinin ciddi bir ilişki peşinde olup olmadığını daha iyi anlayabilirsin.