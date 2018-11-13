ALESSANDRA AMBROSIO YOGA SINIFINDA!





Alessandra Ambrosio da yogayı sevenlerden. Geçtiğimiz gün Brentwood‘daki bir sabah yoga sınıfında görülen Alessandra, bugünkü fitness ilhamın olabilir.

Alessandra Ambrosio’nun favori egzersizleri arasında yoganın yanı sıra pilates ve spinning yer alıyor. Bir süre önce koşmaya başlayan güzel model, “Koşmaktan nefret ediyorum ama eğer yapabiliyorsan kendini iyi hissetmene yardımcı oluyor. Eğer koşunun sonunu getirebilirsen, gerçekten kendini muhteşem hissediyorsun” diyor.

Seni Alessandra‘nın yoga sınıfındaki fotoğraflarıyla başbaşa bırakıyoruz!



