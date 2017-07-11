ALDATMANIN YAŞI KAÇ?





Düşününce ilk olarak aldatmaya meyilli olanların genç, muntazam görünümlü ve becerikli insanlar olduğunu düşünebilirsin. Aslında hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Yeni araştırmalar gösteriyor ki, ebeveynler veya büyük anne-dedeler, aldatmaya diğerlerine göre daha meyilli. Evet, yanlış okumadın.

Institute for Family Studies’te yapılan bir çalışmada, 55 yaş üstü Amerikalıların yüzde 20’sinin eşlerini daha çok aldattığı ortaya çıktı. Buna göre 55 yaş altı karı kocaların yüzde 14’ü, evlilik dışı ilişkiye yeşil ışık yakıyor. Araştırma aynı zamanda, sadakatin 70 yaşından sonra gerçekten yaşandığına dikkat çekiyor.

Aldatmanın 55 yaş civarında pik yapmasının nedeni ise, 60’lı ve 70’li yılları gören bu neslin, “Savaşma Seviş” mottosuna sahip çıkması ve cinsel devrimin gerçekleştiği o dönemdeki anlayışın izlerini taşıması olarak gösteriliyor.

