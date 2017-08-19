ALDATAN İNSANLAR HAKKINDA BİLMEN GEREKEN 7 ŞEY

Erkekler neden aldatır? Kadınlar neden aldatır? İşte aldatma dünyasının sırları…

“Aldatan kişinin tam olarak tanımı şudur” diyemesek bile, bu insanlara dair genel bir şeyler söyleyebiliyoruz. Aldatan insanlar, etraflarına aslında çok daha fazla zarar veriyorlar. Aldatmayı ister seks ister sadece bir öpücük olarak tanımla; ihanet ihanettir!

Burada, aldatan insanlara dair birtakım bilimsel gerçekler okuyacaksın. Bazıları seni bir hayli şaşırtabilir…