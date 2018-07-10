Aktif Bir Hayat Yaşayan Kadınların Kullanması Gereken En İyi 5 Vitamin



Bir kadın olarak günlük işlerin, çalışma hayatının ve kendi hobilerinizin arasında zaman zaman sıkıştığınız oluyordur. Çok fazla yapılacak şey ve iyi kullanılması gereken enerji!

Aslında kadın veya erkek fark etmeksizin her insanın, yaşam fonksiyonlarını sürdürebilmek, istediklerini gerçekleştirirken sağlıklı bir hayat sürebilmek adına vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Bu vitamin ve mineralleri, eğer dengeli bir beslenmeniz var ise doğal besinlerden karşılamanız mümkün olabilir. Ancak, beslenmenizde eksiklikler varsa veya her daim aktif bir hayat yaşıyor iseniz multivitamin ve mineral takviyelerine ihtiyacınızın olmaması mümkün değil!

Gün Boyu Zinde Olmak ve Zorlukların Üstesinden Gelmek İçin Multivitamin Destekleri Kullanın

Kadınlar konu günlük işler ve çalışma hayatı olduğunda çok daha fazla efor harcamak zorunda kalabiliyorlar. Günlük ihtiyacın artması ile besin tüketiminin doğru orantılı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda kadınların bu aktif yaşam temposunda, gün içinde almaları gereken vitamin ve minerallere doğal besinler yoluyla ulaşımı daha da zorlaşmaktadır.

İşte tam bu noktada devreye günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olan besin takviyeleri giriyor. Bu takviyeler sayesinde, günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızı tamamlayarak gün boyu daha zinde olup, tüm zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz.

Kendinizi dinç hissetmenizi sağlayacak içeriklere sahip 5 Vitamin takviyesini Supplementler.com ekibine sizler için sorduk:

5) Eczacıbaşı Medigard Vitamin Mineral Kompleks CoQ10 60 Tablet

Eczacıbaşı Medigard Vitamin Mineral Özellikleri

Fiyat: 44 TL

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 0,73 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Multivitamin içeriğine ek olarak CoQ10 ilaveli olması.

Günlük ihtiyaç duyulan mineralleri bulundurması .

Yüksek servis sayısına sahip olması.

Tüketici Yorumları

“Ürünü ben açıkçası beğendim, verdiği dinçlik gayet güzel.”

“Fiyata baktığımda bu etkiyi alabileceğimi düşünmemiştim ancak ürün beni adeta yanılttı. Kullanırken kendinizi korunuyor gibi hissediyorsunuz :).”

Eczacıbaşı Medigard Vitamin Mineral hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) Pharmaton 60 Kapsül

Pharmaton 60 Kapsül Özellikleri

Fiyat: 69 TL

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 1,15 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Zengin multivitamin ve mineral içeriğine sahip olması.

Ek olarak Ginseng G115 İçermesi.

Tüketici Yorumları

“Spor hocamın tavsiyesi üzerine bu ürünü aldım ve memnuniyetle kullanıyorum.”

“Bana gerçekten faydası olduğunu söyleyebilirim, kendimi daha enerjik hissediyorum.”

Pharmaton 60 Kapsül hakkında daha fazla bilgi edinin.

3) New Life GinVit-LC 30 Tablet

New Life GinVit-LC Özellikleri

Fiyat: 48 TL

Servis Sayısı: 30

Servis Başı Fiyatı: 1,60 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Dengeli vitamin ve mineral içeriklerine sahip olması

Günlük ihtiyacın %100 ünü karşılaması

Ginseng, L-karnitin, guarana ekstresi, yeşil çay ekstresi gibi ilave bileşenler içermesi.

Tüketici Yorumları

“Bence genç-yaşlı herkesin kullanması gereken bir ürün. İçeriği ne eksik ne fazla her şey tam ihtiyaç duyulan miktarda.”

“L-karnitin ve yeşil çay içerdiği için diyet yapıyorsanız kesinlikle öncelikli tercih etmeniz gereken multivitamin.”

New Life GinVit-LC hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) Nature’s Supreme Multivitamin for Women 60 Kapsül

Nature’s Supreme Multivitamin for Women Özellikleri

Fiyat: 69 TL

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 1,15 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

30 bileşenden oluşan kadınların kullanımına uygun multivitamin olması.

Cranberry ve koenzim Q10 desteklenmiş formüle sahip olması.

Patentli ham maddeye sahip olması

Dengeli formüle edilmiş içeriklere sahip olması

Tüketici Yorumları

“Ben uzun süredir kullanıyorum ve gerçekten çok iyi bir ürün vitamin ve mineral içeriği en zengin multivitamin sanırım Nature’s Supreme, bir kere denemek için aldım ve çok iyi oldu.”

“İlk günden faydasını gördüm harika bir ürün.”

Nature’s Supreme Multivitamin For Women hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Nature’s Supreme Coenzyme Q10 100 Mg 60 Kapsül

Nature’s Supreme Coenzyme Q10 100 Mg Özellikleri

Fiyat: 99 TL

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 1,65 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Yüksek saflıkta CoQ10 içermesi.

Patentli Kaneka Q10® ham maddeye sahip olması.

Doğal mayadan fermente edilen Koenzim Q10 içermesi.

Her kapsülde 100 mg CoQ10 içermesi.

Tüketici Yorumları

“Sahip olduğu ham madde kalitesi ile oldukça öne çıkan bir ürün bence kesinlikle kullanımı denenmeli derim.”

“Ürün harika tekrardan kesinlikle sipariş edeceğim sonunda kaliteli Coq10 bulabildiğim için çok mutluyum.”

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