AKŞAMDA KALMAYKEN SEN, BEDENİNDE NELER OLUYOR?





Dün gece? Harikaydı! Bugün: Acılarla dolu bir dünya… Alkolü biraz kaçırdığında vücuduna ve ruh hâline olanları merak ediyor musun?

Baş

* En büyük sebep: Dehidrasyon. Fazla alkol, vücudunda sıvı dengelerinden sorumlu olan vasopressin hormonunun üretimini alt üst ediyor. Bütün gece (sık sık) tuvalete koşmana sebep olan ve ertesi sabah başını ağrıtan şey bu.

* Fazla içki tüketimi ayrıca bağışıklık sistemindeki sitokin adı verilen kimyasal taşıyıcıların da kafasını karıştırıyor ve bu başında akut inflamasyona –bir başka deyişle ağrıya- sebep olabiliyor. (İbuprofen içeren küçük bir doz antienflamatuvar ilaç almak işe yarayabilir.)

* Eğer dün gece votka yerine viskiyi biraz fazla kaçırdıysan, başının ağrısı biraz daha şiddetli olabilir. Genel olarak koyu renkli sert içkiler (yani çoğu bira ve şarap) akşamdan kalmalığı şiddetlendirecek kimyasallar bakımından daha zengindir. Beraberinde sigara içmiş olman da perişanlığını ikiye katlar

Karaciğer

* Karaciğerin bir saatte sadece bir kadeh içkiyi detoks edebilir. Dün geceyi düşünecek olursan onu epeyce zorladın. Daha fazla yormamak için, parasetamol gibi karaciğerini zorlayacak maddeler içeren ağrı kesiciler kullanma.

Mide

* Alkollü içeceklerin her türlüsü mideyi rahatsız eder. Bu yüzden, eğer çok fazla içtiysen bugün sadece bir şeyler yemek değil, yemeğin düşüncesi bile mideni bulandırmaya yetebilir.

* Bazı durumlarda mide bulantısı başka bir sorunun işareti olabilir: Bir yoksunluk krizi. Birçok uyuşturucu gibi alkol de eğer sıklıkla ve büyük miktarda tüketiliyorsa, kan dolaşımından atılırken vücudun“bana daha fazlasını ver” krizine girmesine sebep olabilir. (Diğer benzer belirtiler: Titreme, terleme ve anksiyete.)

Enerji Seviyesi

* Yorgunluğun sadece az uyumuş olmandan kaynaklanmıyor. Alkol beyninin normal uyku düzenini bozar; bu yüzden ne zaman gözünü kapayacak olsan, muhtemelen pek de dinlenmiş olarak uyanmayacaksın.

* İyi hissetmemeni ve odaklanma zorluğunu göz önünde bulundurursak –ki ağrılarını ve mide bulantısını eklemeye gerek bile yok- bugün önemli kararlar almanı gerektiren işleri biraz ertelemek iyi fikir! En azından kendini daha iyi hissedene kadar…

* …ki bu, birkaç saat ile 24 saat sonrasına kadar uzayabilir. Ne yazık ki akşamdan kalmalığı önleyecek ya da tedavi edecek kesin bir çözüm yok; ne çiğ yumurta, ne de domates suyu henüz bilimsel olarak işe yaradığı kanıtlanmış gıdalar değil. Yapabileceğin tek şey, vücudunun alkolü tamamen atmasını beklemek. Işıkları kıs ve bol bol sıvı tüket. (En iyisi su içmek, elektrolit içeren içecekler daha iyi bir fikir değil.)

* Tabii ki bütün bunlar ekstra şanslılardan değilsen geçerli: İnsanların yüzden 20’si akşamdan kalmalığa karşı dayanıklıdır!

Kaynaklar: Brown Üniversitesi Alkol ve Bağımlılık Çalışmaları Merkezi’nden Doktor Damaris J. Rohsenow, Boston Üniversitesi’nden Doktor Jonathan Howland, Hollanda’daki Utrecht Üniversitesi’nden Doktor Joris C. Verster

