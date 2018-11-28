AKNELERİNDEN KURTULMANIN YOLLARI

Aknelerle başa çıkmanın yollarını anlatıyoruz.

Akne neden oluşur?

Aknelerimizi keşke lisedeyken adı Özgür olan çocuklara olan platonik aşkımızla beraber geride bırakabilseydik! Gerçek hayatta ise akne, 25 yaş üzeri kadınların yarısından fazlasının etkilendiği bir problem ve cilt sorunları listesinde başı çekiyor. Yetişkinlikte değişen hormon seviyeleri yağ üretiminin artmasına neden olabiliyor; bu da yaşın ilerlemesiyle gelen tembel hücre yenilenmesi ve bakterilerle birleşince sivilcelere yol açabiliyor.

Sivilce görünümünü azaltmanın yolları

Yale Üniversitesi’nden Dermatoloji Profesörü Mona Gohara, “Sivilcenin üzerine hafifçe göz damlası sürebilirsin. Göz damlası, damarları büzüştürdüğü için sivilcen daha az görünür olacaktır” diyor. New Yorklu Dermatolog Julie Russak ise sonrasında bir buz küpünü sivilcenin üzerinde bir dakika boyunca tutarak boyutunu küçültebileceğini söylüyor. Biraz daha zamanın varsa, dört saat sonra sivilce ve kızarıklıkların görünümünü azaltan Neutrogena Hızlı Etkili Sivilce Jeli’ni kullanabilirsin.

Akne tedavisi nasıl yapılır?

Mavi LED ışığı akneye sebep olan bakterileri yok ediyor. Eğer cildinde sürekli aynı noktada akne çıkıyorsa, bir kliniğe başvurarak LED ışık tedavisini deneyebilirsin. Evde bakım içinse geceleri içeriğinde retinoid bulunan bir ilacı sivilcene sürebilirsin. Bu, hücre yenilenmesini destekler ve gözeneklerin tıkanmasını önler. Ancak içeriğinde retinoid bulunan kremler reçeteyle satıldığı için önce bir dermatoloğa gitmelisin. Retinoid ile benzer yapıya sahip olan retinol maddesini içeren bir dermokozmetik ürün de işine yarayabilir. A vitamininin saf bir formu olan retinolü, cildin kendini tamir edebilmek için kullanır. Avéne TriAcnéal Expert ise (A69,50, eczanelerde) yetişkin kadınlardaki akne problemleri için geliştirilmiş yatıştırıcı bir ürün. İçeriğindeki retinaldehit inatçı kusurları azaltmaya yardımcı olurken, termal su tahrişin giderilmesini sağlıyor.

