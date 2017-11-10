AKNE PROBLEMİN VARSA SENİ BÖYLE ALALIM…





Dermatolog Bobby Buka anlatıyor… Akne Problemi. Sivilcelerini ergenlikteki yöntemlerle tedavi etmeye çalıştığın sürece onlardan kurtulamazsın.

20’lerindeki kadınların yaklaşık yarısı, 30’larındaki kadınların yüzde 35’i akne problemi yaşıyor.

15 YAŞINDAYMIŞSIN GİBİ BİR CİLDE SAHİP OLMA FİKRİ MUHTEŞEM GELEBİLİR (Sıkı! Pürüzsüz! Parlak!) – Tabii sivilcelerle kaplı olmadığı sürece. Burada aldatıcı olan, yetişkin aknesinin lisedekilerden kesinlikle farklı olması. Yetişkinlerde değişken östrojen ve progesteron seviyeleri, beyaz uçlu sivilcelerden ya da siyah noktalardan ziyade iltihaplı sivilce ve kistlere neden olabiliyor. Dermatolog Bobby Buka, yetişkinlerin akne problemine karşı yapması gerekenleri açıklıyor.

Nazik Ol

Aknelerle mücadele etmenin en etkili silahlarından biri benzoil peroksit (BP). Ama bu, oldukça dikkat etmen gereken bir madde. Zira BP’nin kurutucu etkisi, yaş aldıkça nem kaybı yaşayan cildini tahriş edebiliyor. Bu yüzden, doktorunun onayı olmadan BP içeren bir ürün denememelisin. Doktorun reçete ettiği takdirde, sivilcenin patlak verdiği ilk iki gün çok düşük konsantrasyonlu olanları kullanabilirsin. Üçüncü ve dördüncü günlerde iltihabı kontrol altına alması için bir kortizon kremi sür.

Yağlara Dokunma

Defensinler, cildindeki doğal yağlarda bulunan antimikrobik peptitlerdir. Buka, “Yetişkinlerde gördüğüm en kötü şey, antimikrobik peptitleri nötralize eden sabunlar, cadı fındığı veya toniklerle bu yağları soyup çıkarmaları” diyor. Alkolsüz ürünler en iyisi.

Stresini Azalt

Stres seviyesi yüksek bir iş ya da olaylı bir boşanma… Yaşamındaki stres kaynakları bağışıklık sistemini de zayıflatıyor. Bu da bakterilerin cildine yerleşmesini hızlandırmakla kalmayıp, vücudunun iltihap önleyici kortizon hormonunu salgılamasına müdahale ediyor. Buka, hastalarına stres tetikleyicilerini azaltmalarını ya da gerilimi hafifletmek için farklı yollar bulmalarını öğütlüyor.

Beslenmene Dikkat Et

Yetişkin akneleri genellikle glisemik indeksi yüksek gıda (işlenmiş şeker, mısır şurubu, makarna) tüketimiyle ilişkilendiriliyor. Buka, “Bir hastam, benden reçete almadan sadece glüten tüketimini azaltarak aknelerinden kurtulabildi” diyor. Ayrıca, yağsız süt yerine yarım yağlı sütleri tercih etmek, sivilceye neden olan hormonlarını kontrol altında tutabiliyor.

Doğru Tedaviye Yönel

Uyguladığın ürünler işe yaramıyorsa, bir dermatoloğa görünmende fayda var. Buka, yetişkin aknesi olan kadınlar için, anti-testosteron özelliğine sahip spironolakton etken maddesini içeren ilaçlar reçete ettiğini söylüyor. Bu etken madde, yağ üretimini azaltıyor ve genellikle vücudun diğer bölümlerine hormonal bir etkide bulunmuyor.

Bobby Buka Hakkında:

– Mount Sinai Tıp Fakültesi’nde Dermatoloji Bölüm Başkanı

– Cilt bakım markası First Aid Beauty’nin Bilim Direktörü

– New York’taki özel uygulamalar için: Bobbybukamd.com

KONTROL PANELİ

Aknelerin artık kontrolden çıkmış ve cildin acilen bakıma muhtaçsa, bu yöntemler çok işine yarayacak.

Komedon Aleti

Beyaz uçlu sivilcelerini bu aletle patlatabilirsin. Eşit şekilde uyguladığı baskı, içteki yapışkan maddeyi çıkarmaya yetiyor.

Kortizon İğnesi

Eğer cildinde leke istemiyorsan, dermatoloğunu ziyaret etmelisin. Kortizon iğnesi, sivilceleri 24 saat içinde yok edebiliyor.

Pigmentasyon Önleyici Ürünler

Aknelerden kurtuldun ama cilt tonun normale dönmedi mi? Kırmızı kil, cilt tonundaki eşitsizliği yok ediyor.

