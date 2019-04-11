Deri ve zihin arasında önemli bir ilişki bulunuyor. Stres, akne gibi deri hastalıklarını artırırken, deri hastalıkları da ruhsal problemlere yol açıyor.

Aknesi olan hastaların, önemli ruhsal hastalıklarla da karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, gerektiğinde uzman yardımına danışılması hakkında uyarıyor.

Deri ve zihin arasında iki yönlü bir ilişki var

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, deri ve zihin arasında iki yönlü bir ilişki olduğunu belirtiyor. Stres, akne gibi deri hastalıklarını arttırırken; akne gibi deri hastalıkları depresyon ve kaygı bozukluklarına yol açabiliyor.

Akne, depresyonu tetikliyor

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, İngiltere’de yapılan bir çalışma hakkında şu bilgileri veriyor:

“İngiltere veri tabanı kullanılarak yapılan çalışmada araştırmacılar; 134 bin 427 aknesi olan kadın ve erkek ile 1 milyon 731 bin 608 aknesi olmayan kişileri 15 yıl boyunca takip etti. Hastaların çoğunun çalışmanın başlangıcında 19 yaş altında olduğu gözlendi (Yaş aralığı 7-50). 15 yıl süresince aknesi olanlarda Majör depresyon gelişme oranı %18.5, olmayanlarda ise %12 olarak belirlendi. Tedaviye başlanılan ilk yıl içinde ise aknesi olanlarda depresyon oranı %63 ile en yüksek düzeyde gözlendi. Aknesi olan kişiler; kadın, genç, sigara içmeyen ve yüksek ekonomik düzeyde olan kişilerdi. Ayrıca, bu kişilerde obezite ve alkol kullanma oranları da daha düşük bulundu.”

Akne, yalnızca bir cilt problemi değil

Uzmanlar, aknesi olan hastalarda sadece bir deri kusuru veya leke problemi olmadığını; bu durumun önemli bir ruhsal hastalığı empoze edebileceğini ve dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.