Tüketebileceğin en sağlıklı atıştırmalıklardan biri de patlamış mısır!

Patlat gitsin! Tokluk hissi konusunda çalışmalar yapan Dr. Alex Johnstone, “İçindeki hava oldukça hacimli olmasını sağladığı için, bir porsiyonu oldukça büyük görünür. Bu da daha uzun süre tok hissetmeye meyilli olacağın anlamına gelir” diyor. Elini uzun süre oyalaması da cabası…

Nutrition Journal’da yer alan bir araştırmada, 100 kalorilik patlamış mısır yiyen katılımcıların, 150 kalorilik cips yiyen katılımcılara göre daha tok ve daha memnun hissettiği belirlenmiş. Mısırın tam tahıllı bir besin olduğunu da ekleyelim. Tabii karamelli ya da bol yağlı versiyonlarından bahsetmiyoruz. (Bir kase patlamış mısır 31 ile 172 kalori arasında değişebiliyor.) Yağsız olarak patlatıp, Netflix’in karşısında keyif yapabilirsin.