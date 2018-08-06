AKILLI TELEFON MESELESİ

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Sosyal medya ve onun getirdiği yeni nesil sendromlardan sana bahsetmiştik. Şimdi de istatistiklerle konuşma zamanı: Akıllı telefon kullanımı konusunda araştırmalar ne diyor?

Elle dergisinin Avustralya edisyonunun Mayıs sayısındaki habere göre, 18 ile 34 yaş arasındaki insanların yüzde 64,5’i cep telefonlarıyla tuvalete giderken, yüzde 70,1’i ellerinde telefonla gece uykuya dalıyor. Günde ortalama 101 defa aplikasyon indiriliyor. Günde ortalama olarak 101 defa aplikasyon indiriliyor ve 16 ila 24 saat yaş arasındaki insanlar ortalama 3,8 saat telefonda geçiriyor. OECD raporuna göre Türkiye akıllı telefonda internet kullanımında dünya ikincisi. Geçtiğimiz ocakta DigGirlz Microsoft’un gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre günde 80 defa telefonumuza bakıyoruz.

Peki ya senin akıllı telefonunla ilişkin nasıl?

Kaynak: Elle

