AKILLI KIZIN ATIŞTIRMA REHBERİ





Sebebi her ne olursa olsun, bazen canın önüne geçilmez şekilde atıştırmak istiyor, biliyoruz. İştahın tavan yaptığında hazırlıksız yakalanmamak için, elinin altında bulundurman gerekenlere göz at.

Derleyen: Sibel Yeşilçay

Kimse öğleden sonra ara öğün olarak iki paket çikolata yemeyi planlamaz. Ama tıpkı alkolün dozu kaçtığında atılan mesajlar gibi, böyle şeyler olur! Araştırmalar, pek çok kişinin günde ortalama 532 kaloriyi sadece atıştırma yöntemiyle silip süpürdüğünü gösteriyor. Peki bu şuursuzca atıştırma alışkanlığımızın önüne nasıl geçeceğiz? Yanıtımız basit: Hazırlaması kolay, tek porsiyonluk acil durum kitlerini yanımızda bulundurarak. Yan sayfadaki tariflerin her biri 250 ya da daha az kalori içeriyor. Üstelik iştahını bastırmanın yanı sıra, metabolizmanı hızlandırma ve yağ yakma gibi faydaları da var! Arabanda, ofis çekmecende, spor çantanda bu kitlerden birer tane bulundur ve galip gelemeyeceğin bir açlık oyunuyla bir daha yüz yüze gelme.

TATLI

bir şey yemek istediğinde…

2 ÇORBA KAŞIĞI BİTTER DAMLA ÇİKOLATA

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1 ÇORBA KAŞIĞI RENDELENMİŞ HİNDİSTAN CEVİZİ

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1/2 KÂSE KURUTULMUŞ MUZ

Tropik Karışım

HAZIRLA! Bütün malzemeleri kilitli buzdolabı poşetine koy. Ağzını kapat ve poşeti sallayarak karıştır.

SANA FAYDASI: Orta zincirli trigliseritler olarak bilinen özel bir yağ türü içeren Hindistan cevizi, açlık hormonlarını düzenlemeye yardımcı oluyor. Bu tür yağlar depolanmak yerine vücutta yakıt olarak kullanılıyor. Kurutulmuş muz ise doğal olarak şekerli olduğundan, tatlı ihtiyacını karşılayacak.

BİR POŞETTE: 230 kalori, 11 gr yağ (7 gr’ı doymuş), 38 gr karbonhidrat, 28 gr şeker, 10 mg sodyum, 4 gr lif, 3 gr protein

TUZLU

bir şey yemek istediğinde…

7 KÜÇÜK TAM TAHILLI KRAKER

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7 ADET KURUTULMUŞ DOMATES

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7 TATLI KAŞIĞI ZEYTİN EZMESİ

Kıtır Dilimler

HAZIRLA! Her krakere 1 tatlı kaşığı zeytin ezmesi sür, üzerine 1 tane kurutulmuş domates yerleştir.

SANA FAYDASI: Hem tuz ihtiyacını giderecek, hem de zeytin ezmesinin içerdiği tekli doymamış yağlar sayesinde şişkinlik yaşamayacaksın. Kraker ise kıtırlığıyla seni tatmin edecek. Yeni bir çalışma, insanların kıtır yiyecekler yediğinde yüzde 13 daha az kalori aldığını gösteriyor. Nedeni ise bu tür yiyecekleri yemenin daha uzun sürmesi.

BİR PORSİYONDA: 210 kalori, 7 gr yağ (0,5 gr’ı doymuş), 33 gr karbonhidrat, 6 gr şeker, 780 mg sodyum, 5 gr lif, 5 gr protein

DOYURUCU

bir şey yemek istediğinde…

3 KURU KAYISI, İKİYE AYRILMADAN ORTADAN KESİLMİŞ

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45 GR ROKFOR

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6 BADEM

Kayısı Sandviçleri

HAZIRLA! Her bir kayısının içine 15 gr peynir ve 2 adet badem yerleştirip sandviç yap.

SANA FAYDASI: Kayısı ve badem bolca lif içerir. Bu lifler bademdeki proteinle birleşince, bu atıştırmalık bir sonraki öğünde daha az yemeni sağlayacak. Bir araştırmada, sabahki ara öğününde 30 gram badem yiyen kadınların, ara öğün yapmayanlara göre öğle yemeğinde 66 kalori daha az aldığı bulunmuş.

BİR PORSİYONDA: 250 kalori, 18 gr yağ (9 gr’ı doymuş), 16 gr karbonhidrat, 12 gr şeker, 590 mg sodyum, 2 gr lif, 11 gr protein

BAHARATLI

bir şey yemek istediğinde…

3 BARDAK YAĞSIZ PATLAMIŞ MISIR

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3 ÇORBA KAŞIĞI TUZLU ANTEP FISTIĞI, KABUKLARI ÇIKARILMIŞ

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1 TATLI KAŞIĞI KÖRİ

Körili Patlamış Mısır

HAZIRLA! Bütün malzemeleri büyük boy kilitli buzdolabı poşetine koy. Ağzını kapat ve poşeti sallayarak karıştır.

SANA FAYDASI: Tat hücrelerin baharatlı ve kıtır kıtır bir şeyler yemek istediğinde, bu karışım sağlıksız cipslere elini uzatmanı engelleyecek. Ağzına kadar dolu üç bardak patlamış mısır sadece 92 kalori ve 3,5 gram da lif içeriyor. Lifin seni ne kadar tok tuttuğunu zaten biliyorsun. Ancak bu paketin asıl yıldızı, köri. Bu baharatta bulunan çemenotu, beynindeki yağlı şeyler yemek istemene neden olan kimyasal reaksiyonun üstesinden geliyor.

BİR POŞETTE: 240 kalori, 12 gr yağ (1,5 gr’ı doymuş), 27 gr karbonhidrat, 2 gr şeker, 210 mg sodyum, 7 gr lif, 9 gr protein

İŞTAHINI DİZGİNLE

Zayıflama çabanı destekleyen bu akıllıca malzemeleri elinin altında bulundur.

İçindekileri göstermeyen saklama kapları

Araştırmalar, şeffaf kaplarda saklanan yiyecekleri görüyor olmanın daha fazla yemeye neden olduğunu gösteriyor. Yemek zamanı gelinceye kadar onları göremeyeceğin bir yere kaldırmak da başka bir çözüm.

Bir su şişesi

Yemekten önce iki bardak su içmek, birçok kişinin daha az yemesini sağlıyor. Özellikle de liften zengin bir öğün söz konusuysa. Su şişeni daima dolu tutmayı unutma.

Kulaklıklar

Psychological Reports’da yayımlanan bir çalışmaya göre, yemek sırasında yumuşak bir caz müziği dinleyenler daha yavaş ve farkındalık içinde yemek yiyor. Sonuçta da daha az miktarda yiyecek tüketiyor.

