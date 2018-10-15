AHUDUDU VE PANCARLI SMOOTHIE KASESİ

Enerji veren ve toparlanma sürecini destekleyen bir smoothie kasesi tarifi veriyoruz!

36 yaşındaki Shalane Flanagan, 2017’de 40 yıldır New York Maratonunu kazanan ilk Amerikan kadın oldu. Ve adını süper kadınlar listemize yazdırdı. Kendisinin göstermiş olduğu bu başarının sırrı da sadece bir yakıttan daha fazlası olan yiyecekler.

Beslenme koçu Elyse Kopecky ile yazdıkları yeni kitapları Run Fast. Cook Fast. Eat Slow’da besleyici ve leziz yemekleri paylaşan Shalane, ahududulu ve pancarlı smoothie kasesi tarifi veriyor.

Yoğun parkur antrenmanları yapıyorum. New York’a hazırlanırken antrenman boyunca toplamda 19 kilometreye kadar 4:40 civarında 1,6 km tekrarları yapıyordum. Bu günlerde, koşmadan önce yulaf lapamla beraber küçük bir porsiyon tüketmek üzere büyük bir smoothie yapardım ve kalanını da antrenmandan sonra içerdim. Böyle zorlu bir antrenman sonrası çok fazla aç olmuyorum ancak iyi bir toparlanma istiyorum ve yeniden sıvı alımı da özellikle önemli. Bu nedenle bu smoothie tam bir öğün yemek ile antrenman arasında harika gidiyor.

Zorlu antrenmanlar yaptığımda pancarı da beslenme planıma dâhil etmeye çalışıyorum çünkü bilim, kan basıncının azalmasına yardımcı olan nitrat içerdiğinden pancar türevlerinin kardiyovasküler sistem için faydalı olduğunu gösteriyor.

Elyse Kopecky bak ne diyor:

“Pancarlar sıvı alımına ve kasların fonksiyonlarına yardımcı olan potasyum gibi mineraller yönünden zengindir. Yulaf ise koşu için enerji veren, sindirimi kolay kompleks karbonhidrat kaynağıdır. Ancak en önemlisi, bunlar gibi süper yiyecekler doğru oranda birleştiğinde en etkili olur. Örneğin, yoğurttaki yağ olmadan meyve ve sebzelerdeki yağda çözünen vitamin ve minerallerin emilimini gerçekleştiremeyiz. Takviyeleri almanın asıl yemeği yemek kadar etkili olmamasının nedeni de budur.”

Malzemeler:

1 kâse donmuş ahududu

1 orta boy pancar, pişmiş ve soyulmuş

1 kâse tam yağlı yoğurt

1 yemek kaşığı saf Hindistan cevizi yağı veya badem yağı

3 hurma, çekirdeksiz

Yarım kâse yulaf

Süsleme önerileri:

Dilimlenmiş kivi, taze kırmızı meyveler, chia tohumu, kabak çekirdeği, Hindistan cevizi tozu, kakao çekirdeği, bal

Yapılışı:

Yulaf ve süslemeler haricindeki tüm malzemeleri pürüzsüz hale gelene dek yüksek hızda blender’dan geçir. Yulafları karıştırın ve 15 dakika kadar oturmasını bekle. 2 kâseye ayırın ve en sevdiğiniz süslemelerle süsle. Tek kişilik yapıyorsan ekstra kâsenin üzerini kapatıp sonraki gün için buzdolabına at. 2 porsiyondur.



