AH ŞU TATLI KRİZLERİ!





Onlar olmasa ne güzel diyet yapacak ve sağlıklı kilonda kalacaksın. Oysa tatlılardan uzak olmak senin için mutsuzluk demek. Bir dakika… Zaten şekerden uzak durman gerekmiyor muydu? Eğer bu söylediklerimiz tam da senin kafanın karışıklığını anlatıyorsa bize kulak ver: Diyetisyen yazarımız Berrin Yiğit, tatlı krizlerine çözüm sağlayacak önerilerini ve şekersiz tatlı tariflerini paylaşıyor.

Diyeti mutluluk olarak görmen, yediklerinle mutlu olmana bağlı. Bu ise sürdürülebilir bir beslenme kültürü oluşturacak alışkanlıklarla mümkün. Kendini daha formda, mutlu, enerjik, dingin hissetmek ister misin? Yeterli ve dengeli beslenerek kazanacaklarına odaklandığında, sağlıklı yaşamı sıkıcı diyet listeleri ile eziyet çekmek olarak görmezsin.

Yasaklar ve yoksunluk diyetleri hiçbir zaman çözüm değildir. Aç kalırsan bedenin mutlaka rövanşını alır. Sürekli kilo verip aldığın; yoyo etkisi yapan diyetler metabolizmanı yavaşlatır, iştahını açar ve sahte karbonhidrat krizleri yaşamana sebep olur. Şeker bağımlılığı ise bilinç bulanıklığına, irade zayıflamasına, yorgunluğa neden olur. Bu yüzden şeker yerken önce sahte bir enerji hisseder, sonra odağının dağıldığını, uyku ve gerginlik hâline büründüğünü görürsün. Bu da iç sesini duymanı önler. Böylece kendine iyi gelecek gıdaları seçme eğilimini kaybedersin.

ŞEKERSİZ TATLI TARİFLERİ

Yasaksız beslenebilmek için bazı şeylerin yerine alternatif koymak gerek. Bu yüzden sana tatlı yeme demiyorum. Çünkü biliyorum ki yiyeceksin. Ancak aşağıdaki tarifleri deneyerek bedenine bir iyilik yapmanı istiyorum. Bu tatlılar çok kolay hazırlanıyor, hem sağlıklı hem de çok lezzetli! İçlerinde yapay tatlandırıcı ve şeker yok. Tarifleri geliştirirken, şekerin yerine geçmesi için avuç avuç kuru meyve ya da bitter çikolata da kullanmadım. Özellikle porsiyon başına düşecek doğal şekeri limitlemeyi, tatlı eşiğini düşürmeyi hedefledim.

Kahveli Kurabiye

2 su bardağı yulaf ezmesi

3 çorba kaşığı çekilmiş ceviz

2 adet yumurta

100 gr turna yemişi (cranberry)

2 çorba kaşığı kuru dut

30 gr rendelenmiş cacao nibs

1 vanilya çubuğunun özü

1 tatlı kaşığı kahve (suyla ya da sütle çözülmüş)

Toz tarçın

Tüm malzemeleri karıştır. Kurabiye şekli ver ve yağlı pişirme kâğıdı serdiğin fırın tepsisine diz. 180 derece ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişir.

Avokado Mousse

1 olgun avokado

1 olgun Trabzon hurması

1 çorba kaşığı kakao

Ayıklanmış meyveleri kakao ile birlikte robottan geçir. Üzerini rende Hindistan cevizi ile süsle. Dilersen bir kısmını kakao eklemeden yapıp, kâselere paylaştırdıktan sonra kalan kısma sonra kakao ekleyerek iki renk mousse da yapabilirsin. (2-3 kişilik)

Muzlu Chia Pudingi

1 muz

1 çorba kaşığı kakao

3/4 su bardağı laktozsuz süt

2 çorba kaşığı chia tohumu

4 adet ceviz

Bir tutam tarçın

Muzu, tarçın ve 2 adet cevizle birlikte robotta çek. Sütü ufak bir sos tenceresine aktar; chia tohumlarını ve kakaoyu ekleyip karıştırarak pişir. Hazırladığın muz püresini bir kâseye al, üzerine pişirdiğin pudingi dök. Kalan 2 cevizle süsleyip afiyetle yiyebilirsin.

Kinoalı Muffin

2 adet yumurta

1 çay bardağı laktozsuz süt

1 çorba kaşığı tahin

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 su bardağı kinoa unu

1 çorba kaşığı keçiboynuzu unu

1 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı chia tohumu

1 çorba kaşığı susam

1 çorba kaşığı kıyılmış ceviz

1 çay bardağı kuru üzüm

Tüm malzemeleri sırasıyla karıştırıp hamuru hazırla. Muffin kalıplarına paylaştır ve 180 derecede ısıtılmış fırında pişir. Üzerleri kızardığında bir tanesine kürdan batırıp test edebilirsin. Çıkardığın zaman kürdan kuru kalıyorsa, pişmiş demektir.

Bal Kabaklı Puding

1 dilim bal kabağı

1 çorba kaşığı yaban mersini

4 adet ceviz

3/4 su bardağı laktozsuz süt

1 paket vanilya

2 çorba kaşığı chia tohumu

Bir miktar cacao nibs

Bal kabağını yaban mersini ile birlikte az suda pişir. İçine 2 adet ceviz ekle ve blender ile püre hâline getir. Karışımı kâselere al. Sütü ufak bir sos tenceresine aktar; chia tohumlarını ve vanilyayı ekleyip karıştırarak pişir. Soğuyunca bal kabağı karışımının üstüne dök. Cacao nibs ve kalan cevizle süsle. (2 kişilik)



