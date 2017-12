AH ŞU KOYU LEKELER, NEDEN OLUR, NEDEN GİTMEZLER?

Koyu leke ihtimalini ortadan kaldırmak için, cildindeki hiperpigmentasyonun nedenini bulmak gerekiyor.

KIRIŞIKLIKLARIN BÜTÜN KÖTÜ ÜNÜNE RAĞMEN, koyu lekeler de yaşlanmayla yakından ilgili. Cildinde melanosit adlı, ahtapota benzeyen ve pigment üretiminden sorumlu hücreler bulunuyor. Ama enflamasyon, stres, hormonlar ve fazlasıyla güneşe maruz kalmak, bu hücrelerin aşırı pigment üretmesine yol açıyor. Bu da kahverengi veya kırmızı lekeler olarak kendini gösteriyor. Bunun önüne geçmek için önce pigment üretiminin arkasındaki tetikleyicileri bulup, daha sonra temizliğe girişmek gerekiyor.

NEDEN: GÜNEŞ

Cilt yaşlanmasıyla ilgili birçok konuda olduğu gibi koyu lekelerin de en büyük suçlusu güneş ışınları. Üstelik tüm cilt tonları bundan zarar görüyor. Yeni lekelerin oluşumunu engellemek için her gün güneşe çıkmadan önce 30 veya daha fazla koruma faktörlü bir güneş koruyucu sürmelisin. Hiçbir istisna yok. Kullandığın güneş koruyucunun serbest radikallerle mücadele eden antioksidanlar içermesine dikkat et. Estetisyen Annet King, ahududu ve kızılcık çekirdeklerinin yağı ile C veya E Vitaminlerini kullanmanı öneriyor.

Güneş ışınlarının olumsuz etkileri cildin kadar bağışıklık sistemini de hedef alıyor. Cildin, bağışıklık sisteminin ilk koruyucu bariyeri. Güneşten gelen UV ışınlarına maruz kalman, cildinde hasar oluşumuna yol açarak bağışıklık sistemini tehditlere açık hâle getiriyor. Bunun için C Vitamini + çinko kombinasyonu içeren gıda takviyelerini kullanmanda fayda var. Bu kombinasyon, kolajen sentezini destekliyor ve cildinin güçlenerek bağışıklık sistemini dış etkenlere karşı daha güçlü korumasını sağlıyor. Yazın, güneşin zararlarından korunarak keyifli ve bağışıklık sisteminin kuvvetli olduğu tatiller geçirmek için C Vitamini + çinko takviyesi almalısın.

NEDEN: TRAVMA

İltihaplar melanin içeren hücreleri sinirlendirir. Böcek sokması, lazerle tüy alma gibi durumların yanı sıra, pul pul dökülme, sivilce patlatma, cımbızla tüy çekme, kaşınma (mesela egzama nedeniyle) gibi şeyler de siyah noktaya yol açabilir. Çözüm için hemen harekete

geç: Yulaf ya da papatya gibi doğal antienflamatuvar içeren ürünler kullan. Hızlı bir çözüm olarak çantanda yatıştırıcı bir sprey bulundur. Cımbızla veya lazerle tüy aldıktan sonra o bölgeye birkaç dakika buz uygula.

NEDEN: HORMONLAR

Eğer üst dudağının üstünde bir leke görüyorsan, bu lekelere büyük olasılıkla doğum kontrol hapın neden oluyor. Her iki yanağının üstünde kelebek şekline benzeyen kahverengi lekeler mi var? Hamilesin. Her iki durumda da rayından çıkan östrojen hormonu cildinde aşırı pigment üretilmesini tetikliyor ve bu durum leke oluşumuyla sonuçlanıyor. Bu tip lekeler, genellikle doğum yaptığında veya hap almayı bıraktığında kaybolur. Eğer ikincisi bir seçenek değilse, leke açıcı bir ürün kullan. Dışarıya çıktığında güneş koruyucu sür ve geniş kenarlı şapka tak.

NEDEN: SİNSİ İÇERİKLER

Bergamut ve turunçgil gibi notaların hâkim olduğu parfümler, özellikle sıcak iklimlerde cildi güneşe karşı daha hassas hâle getirebiliyor. Eğer hiperpigmentasyona eğilimli bir cilde sahipsen, parfümün cildine değdiği noktalarda cilt dokusunda farklılık ve renk solması da fark edebilirsin. (Bunun için parfümünü değiştirmene gerek yok; sadece güneşe maruz kalan yerlerine parfüm sıkma ve güneş koruyucunu iki saatte bir tazele.) Eğer güneş altında içki içiyorsan, kokteylindeki limon dilimi bile suçlu olabilir. King, hastalarının yaz tatili boyunca plajda limonlu bira içip içmediğini bile tahmin edebiliyor çünkü dudak üstünde ispiyoncu lekelere rastlıyor.

-Derya Kuş Yavuz

Annet King Kimdir?

* Cilt ve masaj terapisti, birçok sertifikaya sahip bir aromaterapi uzmanı

* Cilt bakımı profesyonelleri için lisanslı eğitim kurumları olan International Dermal Institute (IDI) ile Dermalogica markasının Global Eğitim Direktörü

İşin İyi Tarafı

Siyah noktalar birbirine benzemiyor ama çözümleri ortak: Lokal tedavi!

İçerikler

Peptitler, melanin üretimini yavaşlatmaya yardımcı olur. Niasinamid, meyan özü ve kırmızı-kahverengi yosunlar, var olan siyah noktaların rengini açmak için leke açıcı ürünlerde sıklıkla kullanılan içerikler.

Uygulama

Leke açıcı serumunu, gündüzleri makyajının, gece ise nemlendiricinin altına olmak üzere günde iki kez kullan. Eğer koyu lekelerin seyrekse sadece leke üzerine uygula; tüm yüzünü kaplıyorsa yüzünün her yerine sür.

Sonuçlar

Sabırlı ve gerçekçi ol. Günlük kullanımla bir pigmenti epidermisten (cildin en üst katmanı) kovmak en az 45 gün alır. Melaninin daha alt katmanlara nüfuz edebileceğini unutma. Bu durumda tedavi daha da zorlaşır.