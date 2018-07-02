AH ŞU BAŞ DÖNMESİ…





Egzersiz öncesi ve sonrasında başın dönüyorsa, Colorado’daki Anschutz Sağlık ve Wellness Merkezi’nde Egzersiz Fizyoloğu olan Kristin J. Speaker’a kulak vermende fayda var.

Egzersiz öncesi ve sonrasında baş dönmesinin üç ana nedeni var: Kan şekerinde, kan basıncında ya da kanının pH’ında düşüş olması. (Yüksek yoğunluklu egzersizlerde kaslar çalıştıkça laktik asit salgıladığı için kan nispeten daha asidik hâle geliyor.)

Kan şekerindeki düşüşü önlemek için, ara öğün yapacaksan ya da yemek yiyeceksen bunu egzersizden üç saat önce yapmaya çalış. Son üç saatte ise bir şey yeme. Ancak bu, uzun süre aç kalmanın iyi olduğu anlamına gelmiyor. Örneğin bir maraton koştuğunda ya da oruç gibi bir nedenle çok uzun süre aç kaldığında glikojen (birbirine bağlı yüzlerce şeker molekülü) depoların boşalır. Diğer durumlarda ise karaciğerin ve kaslarında egzersiz sırasında sana enerji verecek kadar glikojen vardır. Ayrıca yemek yediğinde, bedenine şekeri kanından absorbe etmesini söyleyen insülin hormonunun salgılanması tetiklenir. Egzersiz sadece hücrelerini insüline karşı hassaslaştırmakla kalmaz; aynı zamanda kas hücrelerinin içinde ilave “şeker” kapıları açar. Kısacası bu, kan şekerinin düşmesi anlamına gelir.

Kan basıncını düzene sokmak içinse yeterli miktarda su içmek (egzersiz sırasında en az küçük bir şişe) ve ısınıp-soğumak için beşer dakika zaman ayırmak yardımcı olur. Ve eğer sorun laktik asit birikimi ise bu problem, zamanla bedenin yoğun antrenmanlara alıştıkça çözülecektir.



