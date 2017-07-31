AĞUSTOS SAYIMIZ RAFLARDA…





Ve yaz biterken Ağustos sayısıyla karşınızdayız. Yazın bu son ayında mor bir kapak favorimiz oldu. Başrolü ise bu defa İspanyol aktris Úrsula Corberó’ya verdik. Sıcacık gülümsemesi, sportif fiziği ve oyunculuktaki başarısıyla tam bir WH kadını. Yeni aya da çok yakıştı.

Her ay yepyeni konularla karşınızdayız. Sizden gelenlerle, önerilerinizle daha da büyüyerek yola devam ediyoruz. Hem yazılı basında hem de dijitalde sizlerin desteğini alarak WH’nin bu kadar sevilen bir dergi olmasını sağlamak, ekip ruhuyla oluşuyor. Ve işte yine birbirinden keyifli konularla WH kadınları, sizler için çok özel haberler hazırladı. İçeride neler mi var? Seni şöyle alalım…

* İdeal formuna kavuşmak senin elinde. Bunun için yapman gerekenler; Metabolizmanı ateşle, yağ yak & güçlen, enerjini yükselt ve motivasyon kaynağını bul. Daha detaylı okumak için de sayfalarımızı karıştırmaya başla.

* Gülümseye Depresyon da nereden çıktı? Ne olduğunu öğrenmen ve önlemini alman için buradayız.

* 5 basit adımla vücuduna detoks sürecinde yardımcı olabilirsin. Sana yardım etmek de bizim görevimiz. Sayfalarda seni bekleriz.

* Her kadının hayali daha sıkı ve şekilli bacaklar, elbette. 4 ağırlık egzersizi planı ve kardiyo yardımıyla muhteşem bir sonuç elde edebilirsin.

*Atıştırma isteğini akıllıca yönetmenin yolları var. Peki bu yöntemlerin ne kadarını biliyorsun?

* Yaz boyunca doğru beslendiğine emin olmak için Women’s Health Türkiye Ağustos sayısını kaçırma. Denemen gereken 15 fit tarif, huzurlarınızda…

