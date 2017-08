AĞUSTOS AYI İÇİN BURÇLARA GÖRE ÖNERİLER

Astrolog Binnur Zaimler, Ağustos ayı için her burca özel önerilerde bulundu.

Koç

Size cesaret veren pek çok olayla karşılaşacaksınız. Bu ay tutulmalar sayesinde pek çok başlangıç yapabilirsiniz. En önemlisi, kendi yaratıcılığınızı keşfetmek ve bununla başkalarının önünde geçeceğiniz sınavlardan tam puan almak olacak. İşinizin angarya gelen kısımlarını bu ay başkalarına devredin. Stratejik konular, eğitimler, sunumlar, yeni projeler geliştirmeye zaman ayırın. En önemlisi güzel bir tatil yapın. Yaratıcılığınız ve hayata olan inancınız artacaktır. 7 Ağustos Ay tutulmasına doğru sosyal alanda, iş veya özel hayattaki arkadaş gruplarıyla ilgili olaylar gerçekleşebilir. Kararlar almanız gereken bugünlerde, yeni bir derneğe girmek, ya da idealist bir projenin parçası olmak gibi teklifler alabilirsiniz. Gelecek planlarınızı da destekleyecek bu gelişmeler sırasında gerçekten ne istediğinize bakın. Bazen başkalarının isteklerini kendimiz istiyormuşuz sanabiliriz. Bugüne kadar üzerinde çalıştığınız, keyifle yaptığınız ne varsa başkalarına anlatın, tanıtın. Varsa çocuklarınız da bu ay ajandanızın ilk sırasında yer alacak. Onlarla ilgili yeni şekillenen konuları sonuçlandırın. 11 Ağustos sonrasına geciktirmeyin. Size verilen işlerin, görevlerin önemli aşamalarını 11 Ağustos sonrasına bırakmasanız iyi olur. 7 Eylül’e dek geri harekette olacak iletişim gezegeni Merkür, bu tarihler arasında günlük işlerinizde gecikme yaşanması veya bazı konuların gözden kaçması anlamına gelebilir. 21 Ağustos tarihindeki Güneş tutulması, hayatınızın keyifli taraflarıyla ilgili yeni başlangıçlar demek. İşyerinde stratejik konulara, yeni projelere yoğunlaşacaksanız, 21 Ağustos sonrasını beklemek uygun olabilir. Özel hayatınız da renkleniyor. Birisinden hoşlanıyorsanız veya geçmişteki ilişkiniz gündeme geldiyse, tutulma sonrası ilişki başlayabilir. Tutulma sırasındaki birkaç gün kendinize zaman ayırın. Gözlerinizi kapatıp çocukken veya daha gençken neler hayal ettiğinizi hatırlayın. Belki bu hayali gerçekleştirme zamanı gelmiştir.

Boğa

Önemli kararların arifesinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu ay gerçekleşecek tutulmalar sizin hem iş hem de aile hayatınızla yakından ilgili olacaktır. 7 Ağustos tutulması kararlarınızı netleştirmenizi isterken hem kariyerinizi hem de evdeki durumu düşünmeniz gerekebilir. Önemli bir iş teklifi, evle ilgili önemli bir gelişme cevap bekliyor. Tüm bilgiler elinizin altındayken karar verin. İş ve ev dengesini bozmamaya çalışarak hayatınıza yeni bir yön vermeniz gerekebilir. Ay boyunca, atılım gezegeni Mars sayesinde evinizde bazı değişiklikler isteyeceksiniz. Sosyal olmak, davetler vermek iyi fikir olabilir. Diğer taraftan evin düzeniyle de ilgilenme dönemi başladı. Eşyaların yerlerini değiştirmek, odalarda ayarlamalar yapmak ve hatta taşınmak da gündeme gelecektir. 11 Ağustos sonrasında hiçbir şeyi alelacele yapmayın. Etraflıca her şeyi araştırın. Varsa çocuklarınızla ilgili kafanız biraz karışabilir. Okulları, öğrenimleri ve diğer hayatlarındaki gelişmeleri doğru analiz edin. Gerekli evrakları, yazışmaları göndermeden önce kontrol edin. Eğer yalnızsanız, 11 Ağustos sonrası çok eski aşklar, flörtler gündeme tekrar gelebilir. Bu kişilerle karşılaşmanız veya zihninizde o günlere yoğunlaşmanız söz konusu olabilir. Yaptığınız sunumlarda, eğitimlerde detayları unutmayın, planlara özen gösterin. 21 Ağustos günü gerçekleşecek Güneş tutulması ve yeniay aile hayatınızda çok eski bazı konuların gündeme gelmesi anlamına gelebilir. Bu kadar patırtı gürültüden sonra 26 Ağustos günü Venüs burç değiştiriyor ve Aslan burcuna geçiyor. Eviniz, ailenizle, özel hayatınızla ilgili her türlü konu bu tarihten sonra rahatlığa kavuşuyor. Evden çalışmak, evde sevdiğiniz arkadaşlarınızı ağırlamak, güzel ve lüks eşyalar almak için iyi bir dönem başlıyor. Venüs’ün bu geçişi, evinizde huzur demek.

İkizler

Bol seyahatli bir aya merhaba deyin. İster iş ister özel seyahatler olsun, bu ay yerinizde oturmuyorsunuz. Ay boyunca yazılı ve sözlü iletişim, seyahatler, yazışmalar, müşteri teklifleri, belgeler gündeminizde olacak. Internet üzerinden yürüteceğiniz projelerde konuya yoğunlaşmanız başarınızı artıracaktır. Ayın ilk yedi günü, Ay tutulması etkisi ile yabancılar ve yurt dışı bağlantılı konularda kısıtlanmalar da olabilir. Kurumsal iletişim veya buna benzer bir işte çalışıyorsanız, lansmanlar için 11 Ağustos öncesi günleri değerlendirmeye çalışın. Ayın ilk on günü boyunca size gelen işleri, teklifleri, projeleri ve iletişim faaliyetleriniz hızlıca sonuçlandırmaya bakın. Bu sefer iş başa düşüyor. Büyük işlere sizin karar vermeniz, deyim yerindeyse ‘racon kesmeniz’ gerekecek. Gelişmeler sizi kabuğunuzdan çıkaracak, enteresan bir şekilde o çok çekindiğiniz çalışma arkadaşınızdan da destek göreceksiniz. İşler bu kadar yolunda giderken, gezileri, yazışmaları hep 10 Ağustos öncesi tamamlamaya çalışın. 11 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde geri harekette olacak Merkür sizin yönetici gezegeniniz. İletişim, zihinsel faaliyetler, geziler ve ticareti sembolize eden gezegenin retro olması bu sefer özel hayatınızla yakından ilgili olacak. Evde tamirat veya fiziksel bazı değişiklikler için beklemek iyi bir fikir olabilir. Diğer taraftan aile içi iletişimde yanlış anlaşılmalar yüzünden kafanız karışabilir. En doğrusu evle ilgili büyük adımları 7 Eylül sonrasına bırakmak olacaktır. Bu dönemde evden ayrılıp gitmiş birinin geri dönmesi veya eski evinize tekrar taşınma gibi gelişmelerin yaşanması da doğal ve yerinde olacaktır.

Yengeç

Bu ay gerçekleşecek tutulmalar birikimlerinizle yakından ilgili. Büyük kararlar arifesinde olabilirsiniz. Bugüne kadar kazandığınız parayı düşünün, bunu nasıl değerlendirebilirsiniz? Nasıl çoğaltabilirsiniz? Yeni bir kazanç kapısı, ek gelir imkanı bulmak için çaba sarf etmeye gerçekten değer. Ayın özellikle ilk on günü boyunca maddi ve manevi kendinizi güvencede hissetmek sizin için öncelikli olacak. Ve belki de bu nedenle bir yatırım gündeme geliyor. Bu ortaklaşa bir yatırım da olabilir. Eşiniz veya ortağınızla tamamen yeni bir projeye girebilir veya işlerin gidişatına göre maddi anlamda ayrılmayı da seçebilirsiniz. Bu günlerde başkalarından gelecek olan para potansiyeliniz de yüksek. Bu nedenle eğer ihtiyacınız varsa istemekten çekinmeyin. Diğer taraftan karşı tarafa güvenmediğiniz ve endişelendiğiniz durumlarla ilgili sonuçlar aynen düşündüğünüz gibi çıkabilir. 11 Ağustos sonrası Başak burcunda geri harekette olan iletişim gezegeni Merkür, sizin için iletişim konularıyla ilgili olacak. Geçmişe dayalı bir konu değilse imza atmak, büyük sözleşmeler için el sıkışmak konusunda bir defa daha düşünün. Bütün bilgiler tüm yönleriyle elinizin altında mı? Sözleşme maddelerini doğru okumaya çalışın. İş gezilerini de 7 Eylül’den sonraya erteleyin. 26 Ağustos sonrasında para konularında rahatlama ve şans geliyor. Venüs’ün parayla ilgili olumlu konumu birkaç hafta boyunca sürecek.

Aslan

Sizin için belki de yılın en önemli günlerine geliyoruz. Hayatınızın değişik perspektiflerde tazelendiği bir dönem içindesiniz. 7 Ağustos’ta gerçekleşen Aslan-Kova karşıtlığındaki Ay tutulması ve 21 Ağustos’ta gerçekleşen Aslan burcunda Güneş tutulması hayatınıza yeniliklerin akın etmesini sağlayacak. Uzun yıllardır beklediğiniz gelişmeler, havai fişekler eşliğinde geliyor. Kariyer alanında beklediğiniz terfiler, iş teklifleri, muhteşem projelere yer açın. Sizi yıllar boyu geliştirecek, uzun vadede büyütecek her şeyin ilk tohumları bu ay ekiliyor. Sadece kariyer alanında değil, pek çok konuda ilerlediğiniz bir dönem içindesiniz. Zihinsel faaliyetleriniz hızlanıyor. Okumak, öğrenmek, herkesle temas kurmak için fırsatlar var. Spor, fiziksel hareketlilik istiyorsanız bu ay başlayın. Kendi imajınızı geliştirmek, nasıl göründüğünüzle ilgilenmek de seçeneklerden biri. Kendinize yatırım yapın, bakımlı ve çekici olmayı her zamankinden fazla hak ediyorsunuz. Özellikle 7 Ağustos günü gerçekleşen Ay tutulması etkisi ile ayın ilk günlerinde ilişkinizi masaya yatırabilirsiniz. Bir süredir istediğiniz gibi gitmeyen her türlü ilişkiyi ya düzeltin ya da kesin gitsin. İster iş ister özel hayatınızda olsun, bazı kimseler hayatınızdan tutulmalarla birlikte uzaklaşabilir. Ancak bilin ki aslında bu kişilerle olan birlikteliğinizin devam etmesine gerek de yok. 21 Ağustos günü gerçekleşecek Güneş tutulması öncesi tam bir arınma dönemi. Size ait olan ve artık istemediğiniz maddi ve manevi şeyleri bırakın. Bunların içinde kullanmadığınız eşyalardan, size endişe veren duygulara kadar pek çok şey var. Yeniden doğmak için sadece yeniyi seçin. 26 Ağustos günü Aslan burcuna geçen Venüs, birkaç hafta boyunca size çekicilik verecek. Bu dönem saçlarınız, kıyafetiniz, dış görüntünüz ve tutumlarınızla ilgili iyi değişiklikler yapmak demek. Fırsatı değerlendirin. İkna, başkalarını etkileme kapasiteniz Venüs ile artıyor.

Başak

Günlük hayatınız, koşturmalar ve yapacak pek çok şey peşinizden koşuyor. Ay boyunca yapılacaklar, projeler, teslim tarihleriyle ilgilenmeniz, gerçekten tam anlamı ile operasyona girmeniz gerekebilir. Bazı işler angarya olarak görünse de ucundan tutmanız iyi olacak. İşin iyi tarafı, 25 Ağustos’a dek size destek olan dostlar çevrenizde olacak. İşyerinde değil, ama iş çevresinde, bir telefon uzaklıkta olan bu kişilerden gerektiğinde yardım istemeyi unutmayın. Çevreniz giderek genişliyor. 11 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında sizin için uygun olmayan işlere girmemeye çalışın. Sözler vermeyin, sözleşmelerde dikkatli olun. Unutkanlık, ihmalkarlık ve kafa karışıklıklarının olabileceğini göz önünde bulundurup, teslim tarihlerini o şekilde ayarlayın. Bu tarihler arasında geçmişten gelen tüm konular işe yarayabilir. Bir zamanlar aklınızda olan fikirler, projeler, yarım kalmış hayaller, eski iş bağlantıları, geçmişte yapılmış işler şimdi işinize çok yarayacak. Eskiyi canlandırmak akıllıca olabilir. Tutulma zamanları olan 7 ve 21 Ağustos civarında kuruntularınızı bir kenara bırakın. Şirkette dolaşan şehir efsanelerine kulaklarınızı tıkayın. Dedikodular sizi etkilemesin. Sır tutmanız gerekiyorsa bunu yapın. Gizlilik ilkesine göre hareket etmek başarı getirecektir. Tatile çıkmak için 11 Ağustos sonrasını değerlendirin. Özellikle daha önce gittiğiniz yerleri bir kere daha ziyaret edebilir, bu sefer daha farklı bir gözle bakabilirsiniz.

Terazi

Büyük fırsatlar getiren Jüpiter hala Terazi burcunda. Kişisel anlamda gelişim, terfiler ve işyeriyle ilgili güzel teklifler peşinizden koşuyor. Yurt dışı bağlantılı fırsatları iyi değerlendirin. İlişkilerinizdeki olumlu gelişme hem iş hem de özel hayatınıza yansıyor. Şimdi gelelim Ağustos tutulmalarına. 7 Ağustos’ta Ay tutulması, 21 Ağustos’ta ise Güneş tutulması hayatımızdaki potansiyel olayları açığa çıkarıyor, her şey hızlanıyor. 7 Ağustos tutulmasından birkaç gün önce etkileri başlamış olacak. Çevreniz genişliyor. İdeallerinize uygun kişilerle tanışmak, beraberce aynı yolda yürümek tam da istediğiniz şey. İşte gelecek planlarınızı da destekleyecek yeni gruplar bu ay hayatınıza girecek. Edindiğiniz dostluklar, hobilerinizle bağlantılı olabilir. İş hayatındaki ünvanınız, hangi şirkette çalıştığınız ise çevrenizin genişlemesinde etkili olacak. Vermeniz gereken eğitim, yapmanız gereken sunum gibi sahneye çıkmanızı gerektirecek koşullar varsa lütfen çekinmeyin ve bu işleri 1-11 Ağustos tarihlerinde yapın. Bu tarihlerde ayrıca yalnızsanız, dost çevresinden özel biriyle yakınlaşabilirsiniz. 11 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında geri harekette olan Merkür, bilinçaltınızı canlandırabilir. Dolayısıyla her şey iyi giderken, bir anda kuruntuya kapılmanı, bazı korkularınızın ortaya çıkmasını çok önemsemeyin. Siz sadece somut olarak elinizde olan işlere, bilgilere, durumlara yoğunlaşın. 25 Ağustos’a dek Venüs, kariyer alanınızdan geçiyor. Sizi şahsen tanımayanların bile sizden iyi bahsettiği, yaptıklarınızın olumlu algılandığı, beğeni kazandığınız bir dönem. İş teklifleri gelebildiği gibi, terfi de bekleyebilirsiniz. 21 Ağustos günü gerçekleşecek Güneş tutulması sonrası, kulüp ve derneklerde daha aktif olabilir, işyeri dışında idealist projelerin içinde çalışabilirsiniz. Geleceğe olan ümidiniz, çevrenizde gelişen olayların akışıyla güçleniyor. Umut etmek, iyimser olmak hayatınızı yukarı doğru çekecek.

Akrep

Dış dünyada büyük atılımlar yaptığınız güzel bir ay sizi bekliyor. Kariyer, unvan, iş hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yaşandığı bu dönemde başkalarıyla birlikteyken rahat hissediyorsunuz. İşyerindeki görevlerinizde ilerleme ve manevralar olabilir. Dışarıdan bakılınca çalışmanız ve emeğiniz hemen fark edilecek. Diğer taraftan özellikle 7 Ağustos tutulması iş ve ev dengesini gündeme getirecek. Evde mutlu musunuz? İşler yolunda mı? Evden taşınmak, aile düzenini değiştirmek ve evdeki ortamı biraz sadeleştirmek istiyor musunuz? Evdeki huzurunuzu düşünmeniz gereken günler. Diğer taraftan 4-7 Ağustos tarihlerinde evde daha basit yaşamanın yollarını arayın. Kullanmadığınız ve çok yer kaplayan eşyaları başkasına verin. Evde sadelik, iç huzurunuzu da sağlayacaktır. Yurt dışı, üniversite veya medya bağlantılı bir işiniz varsa, 1-25 Ağustos tarihlerinde, size çok destek olan biri sayesinde işler rayına oturuyor. 26 Ağustos sonrası ise kariyer alanında gelecek ödüllere kendinizi hazırlayın. 21 Ağustos günü gerçekleşecek Güneş tutulması sonrasında işyerinde istediğiniz yolda büyük bir adım attığınızı göreceksiniz. Bundan önce ise eskiyi tamamlayın, gerekli tüm işlemleri yapın ve o projeyi sonlandırın. Hayatımızdaki alanların hepsine aynı anda ilgi göstermemiz zor olabilir. Şimdi özel hayatınızı odak noktasından çıkarın. Dış dünyadaki konumunuz, başarılarınıza odaklanın. Bu alan sizi daha fazla mutlu edecektir.

Yay

Geçtiğimiz seneden bu yana öz disiplininiz kuvvetlendi. Hiç almadığınız kadar sorumluluk aldınız. Tek başınıza yol aldınız, destek göremediğiniz anlar oldu. Ve yeni bir hayata alıştınız. Şimdi, hayata daha olumlu bakacağınız günlere hazırlanın. 7 Ağustos günü gerçekleşecek Ay tutulması etkisi ile ayın ilk haftası ok yaydan fırlıyor. Başınızı kaldırıp uzaklara bakın. Değişik felsefeler, kişisel gelişim konuları, yurt dışı işler ve seyahatler ilginizi çekiyorsa harekete geçin. Ufak bir hamleyle size kapılar sonuna kadar açılacaktır. Yabancılardan, yakın çevrenizin dışındaki kimselerden çok destek alabilirsiniz. Ay tutulması etkisiyle imzalar atabilir, yeni iletişim projelerine de başlayabilirsiniz. Her şey iyi güzel giderken 11 Ağustos sonrasında Merkür geri harekete geçiyor. İletişim, ulaşım ve zihinsel aktiviteleri sembolize eden gezegen Başak burcunda 7 Eylül’e dek retro olacak. Kariyeriniz, iş hayatınızın gidişatı hakkında kafanız karışabilir. Gelen iş tekliflerine hemen atlamayın. Yanıtınızı iyice analiz ettikten sonra verin. Kısa bir süreliğine size farklı görevler de verilebilir. Şartların sabit olmadığını, kariyerinizi, imajınızı etkileyen konularda Eylül ortasında tekrar değişiklik olacağını unutmayın. 21 Ağustos günü gerçekleşecek Güneş tutulması sonrasında uzaklarla ve eğitimle bağlantılı yepyeni işlere başlayabilirsiniz. Tazelik ve yenilik yurt dışı bağlantılı işlerden, medya, iletişim ve reklam işlerinden geliyor.

Oğlak

Başkalarıyla olan paylaşımlarınızın ön planda olduğu bir döneme giriyorsunuz. Onlardan öğreneceğiniz bilgiler hayatınıza sihirli dokunuşlar yapabilir. İşyerinde beraber çalıştığınız kişiler size yol gösterecektir. Onların deneyim ve bilgileri, tanıdıkları sizin hedeflerinize ulaşmanızda faydalı olabilir. Aynı zamanda ortak yatırımlar da gündeme gelebilir. Bir işe, bir ev veya araba almaya istekliyseniz bunu tek başınıza değil, güvendiğiniz kimselerle yapın. Finansal yatırımlarda bankacınıza, uzmanlara güvenebilirsiniz. 3-9 Ağustos civarı size olan parayı da ortak kasaya atarak yatırım yapmaktan çekinmeyin. İstediğiniz projelere girmenin de tam zamanı olabilir. Her şey hızlı gelişecek görünüyor. Tek yapmanız gereken kesenin ağzını biraz açmak. Gelelim 11 Ağustos sonrası etkili olacak başka bir gökyüzü hareketine: Merkür 7 Eylül’e dek geri harekette olacak. Yabancılarla, uzaklarla olan iletişimde aksamalar olabilir. İletişim, ulaşım ve zihinsel aktiviteleri sembolize eden gezegenin Başak burcunda geri hareketi Oğlak burçlarının eskiden tanıdıkları uzaklardan gelen kimselerle iş yapabileceğini söylüyor. 7 Eylül’e dek geçmişte tanışmış olduğunuz yabancı kimselere ulaşmaya çalışın. Yurt dışına seyahat düşünüyorsanız, eski gittiğiniz yerlerden daha fazla keyif alacağınızı söyleyebiliriz. Unutkanlık, ihmalkarlık ve kafa karışıklıklarına dikkat edin. 21 Ağustos sonrası, maddi ve manevi anlamda başkalarından göreceğiniz destek dikkat çekiyor. Çekinmeyin ve işiniz için gerekli kimselere ulaşın.

Kova

Oldukça önemli bir aya giriyorsunuz. Kemerlerinizi bağlayın ve arkanıza yaslanın. Uzun zamandır gelişen olaylar hayata eskisinden çok daha farklı bakmanızı sağladı. Şunu anladınız ki, kimse olmasa bile tek başınıza da yaşayıp gidersiniz. Tüm ay boyunca atılım gezegeni Mars’ın karşıt burcunuz Aslan’da olması ikili ilişkilere dikkat çekiyor. İşyerinde kendi emeklerinizle ortaya koyduğunuz işlere eleştiriler gelirse çok ciddiye almayın. Bazı kimseler size karşı tepkisel yaklaşabilir. Mars aynı zamanda size ortaklık kapılarını açıyor. Aklınızda düşündüğünüz biri varsa, bir projeyle bağlantılı güzel bir ortaklık kurulabilir. Özel ve iş hayatınızda insanların size olan geri bildirimlerinden yapıcı bir şeyler çıkarabilirsiniz. 7 Ağustos günü Kova burcunda gerçekleşecek Ay tutulması gümbür gümbür geliyor. Bir süredir keyif almadığınız ve zorla sürdürdüğünüz ilişkilerinizi noktalamak isteyebilirsiniz. İş ve özel hayatınızda çok yakınlarınızla sorunları masaya yatırın. Gerektiğinde geri adım atabilirsiniz. 21 Ağustos Güneş tutulması sonrası hayatınıza girecek kişiler sizi adeta tazeleyecek. Bu tarihten sonra gelecek iş tekliflerini fırsat olarak görün. 25 Ağustos sonrası Venüs sayesine, ilişkilerde mutlu, rahat ve huzurlu günler geliyor. Özetle bu ay sadeleşme zamanı. Daha fazlasını istemek yerine, size yük olan şeyleri hayatınızdan çıkarın. Bu şey ünvanınız, görevinizin bir kısmı, arabanız veya kilolar da olabilir.

Balık

Bu ay ofis hayatınızda işler tıkırında görünüyor. Üzerinde çalıştığınız işlerde, görevinizde ilerleme ve genişleme var. İşin sevdiğiniz taraflarını daha fazla yapma imkanı size veriliyor. Ekibinizde büyüme vat, sizinle çalışmak isteyen, size destek olanlarım sayısı artıyor. Gözle görülür, somut konulara yönelecek, endişe ve hurafeleri ise bırakacaksınız. Reel olarak ofisinizde de genişleme, yer değişikliği söz konusu. Tazelenme ve yenilenme her gün rutin olarak zaman geçirdiğiniz yerde olacak. Bu işyeriniz veya evde çalıştığınız yer olabilir. 7 Ağustos günü gerçekleşecek Ay tutulması işyerini, ofisi, projelerinizi aydınlatırken yaptığınız işe odaklanıyorsunuz. Çalışırken efor sarf etmek durumundasınız. Bu durum 7 Ağustos civarı sağlığınızı etkilemesin. Ağır gıdalardan uzak durun. Kırmızı et ve deniz ürünlerini sınırlı şekilde tüketin. Yaratıcı çalışmalar, ilgi alanlarınız üzerine geçen zaman da artıyor. 21 Ağustos günü Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması, sizin farklı bir ofise geçebileceğinizi, bu tarihten sonra çok yeni işlere yelken açabileceğinizi söylüyor. Hızla hayatınıza girecek yeni görevler, uzun vadeli olacaktır. 25 Ağustos gününe de Venüs sayesinde gideceğiniz tatillerden keyif alacaksınız. Şimdi gelelim Merkür’ün geri hareketine. 11 Ağustos -7 Eylül tarihlerinde retro harekette olan gezegen iletişim, ulaşım ve zihinsel aktiviteleri sembolize ediyor. Karşıt burcunuz Başak’taki geri hareket, ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalardan uzak durmanızı öğütlüyor. Karşı tarafı yanlış anlayabilirsiniz. Diğer taraftan iş ve özel hayatınızdaki kimseler sizi istemeyerek de olsa yanıltabilir. Kafaları karışık olabilir. Her duyduğunuza hemen inanmayın ve başka birinden durumu kontrol edin. Retro, aynı zamanda geçmişte birlikte iş yaptığınız kişilerle tekrar görüşme fırsatı da verecektir.