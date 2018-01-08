AĞLAMAK GÜZELDİR, SÜZÜLÜRKEN YAŞLAR GÖZÜNDEN…





Yeni araştırmalar büyük kızların da ağlaması gerektiğini söylüyor. Bu yazıyı oku ve gözyaşlarını serbest bırakmanın nasıl işe yaradığını öğren.

Derleyen: Sude Orhan

Düğünler… Cenazeler… Yeni doğan bebekler ve evcil hayvanlar (ya da yeni doğan evcil hayvanlar) hakkındaki reklamlar. Eskiden gözyaşlarının geçerli nedenleri olurdu. Fakat, NYC Crying Guide Tumblr (halka açık yerlerdeki toplu ağlama noktaları!) ve ağlama odalarına ev sahipliği yapan yeni oteller gibi gelişmelerle birlikte, artık iyi bir nedene ihtiyacımız yok!

Colorado’dan Klinik Psikolog Jodi De Luca’ya göre, zırıldamak sağlığın için gerçekten de çok faydalı olabilir. Seni avutan, kibar insanların -garip bir şekilde boşluğa gözlerini dikenler yerine mendil (ya da şarap) uzatanların- yanında içini dök ve gözyaşlarını avantaja çevirmenin tadını çıkar.

BİRİ YİNE THE NOTEBOOK’U İZLİYOR…

5,3: ORTALAMA BİR KADININ BİR AY İÇİNDE AĞLADIĞI ZAMANLARIN SAYISI

Artan Mutluluk

Dünyanın lider ağlama araştırmacılarından, Hollanda’daki Tilburg Üniversitesi’nden Psikiyatri Uzmanı Ad Vingerhoets, “İnsanların yaklaşık yüzde 50’si gözyaşı seansından sonra daha mutlu hissediyor” diyor. Gözyaşı dökmek, beyni ruh hâlini iyileştiren endorfin hormonunu salgılaması için tetikliyor.

Azalan Stres

Hiç, deli gibi ağladıktan sonra tamamen hafiflemiş hissettin mi? Vingerhoets, ağlamanın sinir sisteminin toparlanma ve rahatlamaya teşvik eden bölümlerini uyarmasının olası olduğunu söylüyor. Bedenin anksiyeteyi engelleyen doğal hormonu oksitosinin, aynı zamanda ağladıktan sonra da arttığı düşünülüyor. (Bonus: Oksitosin, “bağlılık hormunu” olarak da adlandırılıyor ve hıçkırık seansında kimin omzunda ağlıyorsan ona karşı daha yakın hissetmeni sağlıyor.)

Ekstra Destek

Eski insanlar gözyaşlarını, diğerlerine sıkıntıda olduklarını belli etmek ve yardım etmelerini sağlamak amacıyla kullanırdı. Bu, biz şehir insanları için de hâlâ geçerli bir durum: Bir çalışma, ağlayan bir insanın fotoğrafına bakmanın, aynı fotoğrafın dijital ortamda gözyaşları silinmiş versiyonuna bakmaya göre daha fazla empati uyandırdığını ortaya koyuyor.

Daha Fazla Para

Patronunun seni ağlarken görmesi biraz küçük düşürücü olabilir, hatta ters tepebilir. Fakat bir çalışmaya göre, eğer genelde ılımlı olan bir patronla çalışıyorsan, pazarlık ederken birkaç damla gözyaşı akıttığında zam alma olasılığın yüksek. Nasıl yani? UCLA Klinik Psikiyatri bölümünden Yardımcı Profesör Judith Orloff, bu durumu şöyle açıklıyor: “Patronun, talep ettiğin şeyi yerine getirdiğinde, gücünü yararlı bir iş için kullandığını düşünür. Bu da kendisiyle ilgili iyi hissetmesine neden olur.” Ta-daa!

DUYGUSUZ GÖZYAŞLARI

“Ah, gözüme bir şey kaçtı” her zaman bahane olmuyor. İşte sağlık mükâfatlarıyla birlikte iki adet duygu yoksunu gözyaşı tipi:

> Bazal Gözyaşı Kısaca, gözünü ıslak tutmak için vücudun salgıladığı gözyaşıdır. Her göz kırpışında, göz kapakların, gözün kurumaması için göz küresini bazal gözyaşlarıyla koruyucu bir film gibi kaplar.

> Refleks ya da Tahriş Gözyaşı Potansiyel tehlikeli mikropları öldüren, böcek ve toz gibi yabancı istilacıları temizleyen lizozim adında antibakteriyel ajan içerir.

Gözlerin korku filmlerindeki tiplerden daha mı kırmızı? Tetrahidrozolin ya da feniramin içeren damlalar, kan çanağına dönmüş gözleri yatıştırır. Beş dakikalık soğuk kompres de şişkinliği azaltır.

SELİ DURDUR

Yukarıda ağlamanın faydalarını sıralamış olsak da, bazen kendini tutman gerekebilir (örneğin sevgilinle kavga ederken seni üzmekten zevk almasını istemediğinde). İşaret ve başparmağın arasındaki deriyi sertçe çimdikle. Acı, geçici olarak beyninin dikkatini dağıtacak, senin olaya odaklanmanı engelleyecek ve kendini toparlamanı sağlayacak- en yakın arkadaşına kavgayı anlatana kadar tabii.

YILDIZLAR DA AĞLAR

Hıçkırıklar bilimin olduğu kadar sanatın da ilgi kapsamında. İşte, konuyu özetleyen aşırı basitleştirilmiş rehberimiz.

ZARİF AĞLAMA

Diğer bir adıyla: Büyüleyici ağlama! Ingrid Bergman’ın tek başına süzülen minik gözyaşı; burun çekişleri olmadan.

SAHTE AĞLAMA

Gözlerde bir “yavru köpek” bakışı ve akan birkaç zoraki gözyaşı. Reality-show’da ağlamak böyle bir şey (selam, Heidi Montag!).

DRAM AĞLAMASI

Abartılı, ilgi bekleyen bir erime hâli. “Çok üzülüyorum, bana bakın!” Evet, anlıyoruz, Sharon.

ÇİRKİN AĞLAMA

Salya sümük serbest; hıçkırık ve iniltiler kimin umrunda?! Adele, hislerini bize geçiriyorsun!

