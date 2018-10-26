AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER





Ağız ve diş sağlığın için yapman gerekenleri yazdık.

Ağız sağlığı deyince sadece diş fırçalamayı anladığımız günler geride kaldı. Üstelik her geçen gün yeni bir şey daha öğreniyoruz. (Bir zamanlar biri bize “siyah diş macunu” deseydi muhtemelen güler geçerdik.) İşte uzmanların yeni önerileri:

Şaraptan sonra su iç

“Roze şarap gibi şekerli ve asitli içecekler, diş yüzeyindeki minerallere etki ederek diş minesini zayıflatıyor ve aşındırıyor. Şekerin ve asitin ağzında kalmasını önlemek için her bir kadehten sonra bir bardak su iç.”

-Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Chrystle Cu

Diş beyazlatan kömür

Hepimiz bembeyaz dişlere sahip olmak isteriz. Ev ve ofis tipi beyazlatma ürünlerinin çoğu diş yüzeyindeki lekeleri gidermek adına peroksit içeriyor. Ancak kolaylıkla ulaşabileceğin doğal çözümler de var: Çay, kahve ve kırmızı şarap gibi içeceklerin oluşturduğu geçici lekelerden kömür ile kurtulabilirsin.” Splat Blackwood Beyazlatıcı Diş Macunu (25,99 TL; trendyol.com) içeriğindeki huş ağacı kömürü ile diş minesini beyazlatmaya yardımcı oluyor.”

-Diş Hekimi Geri Robin

Tükürük dişleri koruyor

“Ne kadar çok terlersen, tükürük üretme oranın da bir o kadar azalır. Tükürük ise diş minesini yenileyen protein ve mineralleri içeriyor. Ayrıca antimikrobik özelliği ile bakterileri öldürüyor. Kereviz gibi kıtır sebzelerden yiyerek, tükürük salgılanmasına yardımcı olabilirsin.

-Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Jashua Turnbull

