AĞIRLIK KALDIRMANIN BİR FAYDASI DAHA!

Ağırlık kaldırmanın vücudunun aldığı oksijeni çok daha etkili bir şekilde kullanmasını sağlamasından seni mutlu etmeye kadar pek çok faydası bulunuyor. Şimdi sana güncel bir araştırmadan bahsedeceğiz.

Journal of Science and Medicine in Sport’un araştırmasına göre, ağırlık egzersizi yapan kadınların büyüme hormonlarında yüzde 56’lık bir artış görülüyor. Büyüme hormonu aynı zamanda yağ yakımı ve kas oluşumunu da hızlandırır. Ama bu etkiyi performans ölçen akıllı saatinde göremezsen üzülme. Bazı değişiklikler sessiz ve derinden gelir!