Bugünlerde egzersiz yapma konusunda pek hevesin yok mu? Hevesini geri getirecek bir haberimiz var.

Scandinavian Journal of Medicine’da yayımlanan yeni bir çalışma, motivasyonunu korumanın yolunun ağırlık antrenmanlarına odaklanmaktan geçtiğini söylüyor. Çalışmaya göre ağırlık kaldırmak; hedeflerine ulaşmak konusunda daha yetenekli hissetmeni ve çalışmaya devam etmeni sağlıyor. (Kademeli olarak ağırlığı ve tekrar sayısını arttırabilmek gibi gelişimini gösteren sonuçlar elde ettiğin için olabilir.) Bu yüzden fitness rutinine direnç egzersizlerini de ekle.