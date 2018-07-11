AĞIRLIK EGZERSİZLERİ ÖNCESİNDE…





Ağırlık egzersizleri öncesinde hangi ısınma hareketlerini yapman gerekiyor dersin?

Egzersiz yapılacak bölgeyle ilgili ısınma hareketleri yapman doğru olur. Hangi bölge üzerinde çalışacaksan, o bölgeyle ilgili dinamik egzersizler yap. Mutlaka egzersiz öncesi ısınma ve kardiyo ekipmanlarını beş ile 10 dakika aralığında kullan; böylece metabolizma ve dolaşım sistemini uyarıp vücut sıcaklığını bir derece kadar arttırmış olursun. Egzersiz yapacağın bölgeyle ilgili ısınma hareketlerini hafif dambıllarla yaparak ve ilk setlerde yine hafif olanlarla çalışarak daha çok tekrar yapabilirsin.

