AĞDA YAPAN KADINLARIN 7 DÜŞÜNCESİ





Ağda yapmak, ıspanak yıkamak gibi zahmetli bir iş. Süreci sevmezsin ama sonuç muhteşemdir! (Tabii eğer ıspanak yemeyi seviyorsan…) İlk ağda yapan kadını ya da kadınlar için ağda fikri bulanı kutlamalı mı yoksa ona saydırmalı mı? Yaz gelirken bütün kadınlar toplanıp ağda salonlarını meşgul etmemiz boşuna değil! Evet ve kesinlikle hemcinslerimiz gibi KILDAN, TÜYDEN NEFRET EDİYORUZ!

Yaz sezonu kapıda, selülitleri yok etmekle uğraşırken bir yandan, bir yandan da bikini bölgesi temizliği çoktan başladı bile! Eeee, alıştırmak gerekiyor. Tüm kış yaptığın jiletin izlerini yok etmek farz oldu! Sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da buna hazır olman gerekiyor tabii. O acıya katlanmak, deveye hendek atlatmak gibi, sonuçta.

Ağda yapan kadınların düşünceleri de önemli tabii. Jilet, tüy dökücü kremler, epilasyon aletleri kullanan ve/ya lazer yaptıran kadınlardan bambaşka bir ruh hali içinde olduklarını itiraf etmek gerek. İşte 7 adet düşünce sana, aralarında eminiz kendinden bir şey bulacaksın!

* KENDİMİ BU POZİSYONDA HİÇ DE SEKSİ HİSSETMİYORUM

Ayaktayken, bacaklarını aralamak ve pubik bölgesine ağdayı sürdürmek ne kadar seksi olabilir? Tabii ki değil! Üstelik başında da biri var! Üstelik her şeyi ‘ele almış.’ Hazır mısın? Başlıyor!

* BU DÜNYADAKİ EN KILLI İNSAN BEN MİYİM?

En sarışın olanımızın bile pubik bölgede tüyleri var. Emin ol, herkes bu yollara başvuruyor. Tek kıllı kadın olmadığında hemfikiriz!

* BİRİNE BUNU YAPMASI İÇİN PARA VERDİĞİME İNANAMIYORUM

Kuaföre ve ya da güzellik salonuna gittiğinde sahip olduğun o ruhu düşün. Şimdi bunun için birine para vereceğim. O kadın için ne kadar zor olmalı; “Bir sürü kadının ağdasını yapıyor.” gibi gibi şeyler.

* DAHA AZ ACIMASI MÜMKÜN DEĞİL Mİ?

Her zaman aynı acıyı duymazsın çünkü kıl kökleri ağda yaptırdığın sürece yumuşar. Yani aynı acıyla yüzleşmezsin, merak etme.



*AAA ORADA TÜYLERİM Mİ VAR?

Ağda yapacak kişi, işi ele aldığında sana pek çok yerinde tüylerin olduğunu söyleyecek ve sen gözlerine inanamayacaksın!

* BİTMEDİ Mİ DAHA! BİTTİ BİTTİ…

Sanki tüm zamanların en uzun ritüeli. Bitmek bilmiyor, saatler uzuyor da uzuyor, acı desen gırla… Ağda yapan kişiye acıklı gözlerle bakman an meselesi. “Bitmedi mi daha?”

* OFF TANRIM, NE YAPTIM BEN!!!!??

Gözlerini aşağı bölgeye kaydırdığında cildinde gördüğün kızarıklık, bu işi neden yaptığın, buna neden karar verdiğin gibi bir dolu soruyu aklına getirecek. Sakin ol, derin nefes al… Bundan sonra ne kadar rahat edeceğini düşün ve gülümse.



