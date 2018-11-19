ADIDAS’IN STATEMENT KOLEKSİYONU İLE TANIŞ!





adidas’ın kadın sporcularından esinlenerek tasarladığı Statement Koleksiyonu, Nişantaşı’nın farklı noktalarında gerçekleştirilen sportif etkinlikler ile tanıtıldı.

Canlı renk tonları ve çarpıcı baskılara sahip şekilde üretilen Statement Koleksiyonu’nda 20’den fazla tamamlayıcı parça; sutyen, tayt, ceket, ayakkabı ve aksesuarlar yer alıyor. adidas mağazalarında sınırlı sayıda satışa sunulan koleksiyon, kadınları spor yaparken yalnız bırakmayacak. Ayrıca adidas, “Bra&Tight Experts” uygulaması kapsamında, uzmanların yapacağı ölçümler ile kadınların bedenlerine en uygun ürünleri tercih etmelerine yardımcı olacak. Sadece kadın çalışanların yer aldığı Bra&Tight Experts grubu, kadın ziyaretçilere bedenlerine uygun ürün önerilerinde bulunurken bu uzman grubu, İstanbul’daki dokuz adidas mağazasında görev yapacak.

Katılımcıların aerobik, aroma terapi, muay thai ve aroma yoga terapi gibi etkinlere katıldığı lansmanda ise Statement Koleksiyonu’nun tüm özellikleri tanıtıldı. Spor ve eğlence dolu etkinlikler; Sofa Hotels, Tattoom Gallery, Oxygen Sports Club, Healin Foods, Ground and Pound İstanbul ile Lappart Gallery’de gerçekleştirildi.

Dr. Koshlendra Pratap, Gözde Mimiko Türkkan, İdil Ertürkler, Ece Ok ve Elif Kahveci’nin yönetiminde düzenlenen etkinlikler sayesinde katılımcılar keyifli ve sportif bir gün geçirdiler. Üç gruba ayrılıp farklı etkinliklere katılan konukların liderliğini ise infleuncerlar Alina Boz, Pink Freud ve Kübra Açıl yaptı.

Kadınların küresel birlikteliği, Statement Koleksiyonu için esin kaynağı oldu

Çok yönlü ve güçlü kadın sporcuların egzersiz yaparken kullanmaları için satışa sunulan Statement Koleksiyonu’nun tasarım sürecinde İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Dua Lipa, Amerikalı manken Karlie Kloss, Kanadalı oyuncu ve model Shay Mitchell, Amerikalı genç kadın girişimci Hannah Bronfman ve İspanyol tenis oyuncusu Garbiñe Muguruza dahil olmak üzere adidas kadınlarının küresel birlikteliğinden esinlenildi.

En uygun performans ürünlerini talep eden çok yönlü kadınlar için üretildi

Yeni Statement Koleksiyonu, tasarım kalitesi ile birlikte spora hayatlarının merkezinde yer veren ve kendilerine en uygun performans ürünlerini talep eden çok yönlü kadınlar için iddiaları modeller sunuyor.

20’den fazla tamamlayıcı parça; sütyen, tayt, ceket, ayakkabı ve aksesuarın içerisinde yer aldığı koleksiyonda geometrik desenli soğutucu özellikli kumaşlar kullanıldı. Statement Koleksiyonu; adidas’ın “All Me”, “Don’t Rest” ve “Stronger For It” adlı üç spor sütyeni etrafında oluşturulurken her biri, düşük antrenmandan yoğun antrenmana farklı aktiviteleri ve vücut tiplerini desteklemek için tasarlandı.

ALL ME BRA

Daha küçük kup boyutlar için mükemmel destek.

Rahatlık ve hareket özgürlüğü için doğru adres.

Sporcuları sarmak ve kuru tutmak için farklı kayış stilleri ve çıkarılabilir dolgular.

DON’T REST BRA

Orta seviyedeki sıkılaştırma C kup sütyen boyutlarına kadar destek sağlar.

Zıplama önleyici özelliği güvenli bir his sağlar.

Klasik ve atletik racerback silueti.

STRONGER FOR IT BRA

Büyük bedenler için yüksek seviye destek sistemi sağlar.

İçinde bulunan şekillendiriciler sporcu en zor egzersizleri yaparken zıplamaları engeller.

Kişiye özel bir tarz için ayarlanabilir ve dönüştürülebilir kayışlar.

Bra&Thight uzmanları kadınlara beden tavsiyeleri verecek

adidas’ın Statement Koleksiyonu’nu satışa sunulması ile eş zamanlı başlattığı Bra&Tight Experts projesi de kadınları çok mutlu edecek. Kapsamlı bir eğitimden geçen Bra&Tight uzmanları, adidas mağazalarını ziyaret eden kadınlara, bedenlerine en uygun ürünleri çeşitli ölçümler sonrasında önerecekler.

adidas’ın yeni uygulaması Bra&Tight Experts, İstanbul’daki dokuz adidas mağazasında ziyaretçileri bekliyor olacak.

adidas, yaratıcılığını açığa çıkarmak, spor yaparken kendilerini daha mutlu ve konforlu hissetmek isteyen tüm kadınları, Statement Koleksiyonu’nu yerinde deneyimlemek için adidas mağazalarına bekliyor.



