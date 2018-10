adidas Originals P.O.D. SYSTEM MODELİNİ “GREAT ALONE BETTER TOGETHER” SERİSİYLE KUTLUYOR

Adidas Originals, “Great Alone Better Together” felsefesi üzerine kurduğu ve arşivlerdeki en iyi spor ayakkabı teknolojilerini bir araya getirerek yarattığı P.O.D SYSTEM’ı Kadıköy Havuz / Bina’daki özel bir sergi ile tanıtıyor. Sergi, yaptığı çalışmalarla alanında uzman fakat bugüne kadar bir araya gelmeyen sanatçıların bir bütünlük içinde ortaya koyduğu eserlerden oluşuyor.

adidas Originals, kolektif hafızadan ilham alan ve 3 önemli teknolojinin bir araya gelmesiyle mükemmeli yakalayan P.O.D. System ile yenilikçi tarzını pekiştiriyor. adidas’ın geçmişten bugüne modellerinde yer alan teknolojilerinin birleşmesiyle oluşan P.O.D. System, sokak modasında yeni bir sneaker olarak karşımıza çıkıyor.

Sergi: Great Alone Better Together

adidas bu güçlü mirasın kesişim noktası olan P.O.D System’ı Kadıköy Havuz / Bina’da, Bant Mag küratörlüğünde oluşturulan özel bir sergi ile tanıttı. P.O.D System’in gücünü iş birliğinden alan yapısından ilham alan bu kolektif sergi, “Great Alone Better Together” adını taşıyor. Her biri farklı disiplinlerde başarılı işlere imza atan 3 farklı sanatçının, bu kez bir araya gelerek bir iş birliği içinde ortak bir çalışma ortaya koymaları fikrinden doğan sergi; fotoğraf, illüstrasyon, graffiti ve grafik çalışmalarından oluşuyor.

Sergide fotoğraf sanatçıları Aylin Güngör, Begüm Yamanlar ve Kıvılcım Güngör, illüstrasyonlarıyla Baysan Yüksel, C.M.Kösemen ve Sadi Güran, graffiti çalışmalarıyla Cins, Eskreyn ve Furkan Nuka Birgün ve son olarak da yerleştirmeleri ile Amir Jamshidi, Berk Çakmakçı ve Beyza Uçak yer alıyor.

Sergi, Kadıköy’de bulunan Bina / Havuz’da 9 Kasım’a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

P.O.D. System

Sneaker tabanını bir iş birliği sahasına çevirerek, 3 ayrı taban özelliğinin birlikteliğinden oluşan P.O.D. System’in silueti, adidas Originals’ın kolektif belleğinden yararlanarak, parçalarının toplamından daha büyük bir anlamı taşıyor.

P.O.D. System, birden fazla kaynaktan ilham alıp, onları tek bir tasarımda bir araya getiriyor: ayakkabı tabanında, devrim niteliğinde enerji dönüşümü sağlayan öncü teknoloji BOOST topuk, 90’ların Torsion yapısının geliştirilmesiyle yaratılan POINT OF DEFLECTION köprüsü ve yastıklama özelliği ile rahatlığı tüm tabana yayan EVA ön kısım, tek bir tasarımda buluşuyorlar. P.O.D. System, sneaker severlere tasarım aşamasından ürünün oluşumuna kadar farklı kaynakların nasıl bir araya geldiğini ve mükemmel bir birliktelik oluşturduğunu anlatmayı hedefliyor. Sokak modasının yeni oyuncusu P.O.D. eşsiz uyumu yakalıyor.