ADIDAS ORIGINALS “GREAT ALONE BETTER TOGETHER” PARTİSİ SNEAKER RUHUNU YAŞATTI!

adidas Originals, kolektif hafızadan ilham alan ve 3 önemli teknolojinin bir araya gelmesiyle mükemmeli yakalayan P.O.D. System’i Kadıköy Bina’da gerçekleştirilen etkinliklerle kutluyor.Yeni silüetini fotoğraf, resim ve illüstrasyon, graffiti ve grafik çalışmalarından oluşan “Great Alone Better Together” sergisi ile tanıtan adidas Originals, aynı ismi taşıyan özel bir parti düzenledi.

Öykü Baştaş, Gözde Kansu, Engin Tozak, Efecan Şenolsun, Songül Haydarpaşa gibi isimlerin katıldığı partide, şehrin sevilen DJ’leri müzik kabininin başına geçti: Gecenin dans pisti, Aslan & Dugit, Grup Ses ve Da Poet’e emanetti. Rap camiasının sevilen isimleri Aga B ve Şam’ın sürpriz performansları da geceye renk kattı.

Kadıköy’de bulunan Bina / Havuz’da 9 Kasım’a kadar açık olacak sergide, fotoğraf sanatçıları Aylin Güngör, Begüm Yamanlar ve Kıvılcım Güngör; resim ve illüstrasyonlarıyla Baysan Yüksel, C.M.Kösemen ve Sadi Güran; graffiti çalışmalarıyla Cins, Eskreyn ve Furkan Nuka Birgün ve son olarak da grafik eserleriyle Amir Jamshidi, Berk Çakmakçı, Beyza Uçak yer alıyor.

Arşiv, estetik ve ilerici tasarım perspektifleri arasında bir bağlantı kurularak yaratılan P.O.D-S3.1 silueti, adidas Originals’ın kolektif belleğinden yararlanarak, parçalarının toplamından daha büyük bir anlamı taşıyor.