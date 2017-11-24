ADI BİLE TATLI… RAHATLAT BİZİ UKULELE





Ah, ukulele! Sen bizim yoga ve meditasyon derslerimizin yıldız konuğu oldun.

Savasana pozisyonunda dururken o tatlı tıngırtını duyduğumuzda seninle beraber memleketin Hawaii’nin sıcak kumsallarına gittik adeta. Gözlerimiz kapalıyken hassas tellerinin arasındaki titreşimi hissettik ve anında rahatladık. Uzmanların dediğine göre o minicik şeklin sakinleştirici etkini daha da güçlendiriyor çünkü seni tutmak bir bebeği beşikte sallamaya benziyor. Ayrıca seni öğrenmek, rock&roll’cu kardeşin gitarı öğrenmekten çok daha kolay ve çok daha hesaplısın. Yoksa bu tropikal bir dostluğun başlangıcı mı?

