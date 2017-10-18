ADET DÜZENSİZLİĞİNİZİN NEDENİ POLİP OLABİLİR

Her kadın genellikle adet tarihini takip eder ve kendisini buna göre hazırlamaya çalışır. Ancak bazı ilaçların kullanımı, mevsim değişiklikleri ya da çeşitli hastalıklar adet kanamalarının düzensizleşmesine neden olabilir.

Kadınlarda rahim içi zarı ve rahim ağzında meydana gelebilen polipler de adet döngüsünün bozulmasının önemli nedenlerinden biridir. Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Zeki Salar, kadınlarda rahim içi polipleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Her yaşta görülebilir

Polipler sıklıkla ”endometrium” adı verilen rahim iç zarında bazen de rahim ağzında ortaya çıkan genellikle küçük, çoğu zaman iyi huylu kitlelerdir. Rahmin iç tabakasındaki kalınlaşmayla rahmin içinde oluşan et parçası olan polip, kadınlarda menopoz dönemi öncesinde görülebileceği gibi, bu süreçten sonra da etkili olabilir. Büyüklükleri genellikle 1-2 cm kadar olmakla birlikte, kimi zaman 10 cm büyüklüğe kadar erişebilirler. Poliplerin kanserleşme oranı oldukça azdır. Çoğu zaman ciddi sağlık sorunlarına neden olmazlar ancak özellikle adet döngüsünde bozulmaya neden olabilecekleri için önemsenmelidir. Bununla birlikte meme kanseri tedavisi gören kadınlarda rahim içi polip oluşumuna sık rastlanmaktadır. Bazı araştırmalar genetik geçişli olabileceğini bildirmektedir.

Kısırlığa neden olabiliyor

Rahim içi polipleri genel olarak sessizce ilerler ancak adet düzensizliği belirtilerin başında gelmektedir. Diğer şikayetler arasında uzun süren, yoğun bir şekilde olan adet kanamaları ve ara kanamalar bulunmaktadır. Ayrıca iki adet dönemi arasında lekelenmeler, uzun vajinal akıntılar ve kahverengi akıntılar görülebilir. Polipler cinsel ilişki sonrası kanamaya ve ağrıya yol açabilir. Rahim içine yerleşen polipler gebe kalamama ve düşüklere de neden olabilmektedir.

Düzenli jinekolojik muayenelerini aksatma

Kendisinde polip belirtileri olduğunu fark eden kadınların vakit kaybeden doktora başvurması önemlidir. Bunun yanında polipler bazı hastalarda hiçbir şikayete neden olmayabilir. Bunun için düzenli jinekolojik muayeneler kadınlarda bu tür rahatsızlıkların saptanması açısından çok önemlidir. Rahim ağzında yerleşim gösteren polipler muayene esnasında saptanırken, rahim içindeki poliplerin teşhisi için adet döneminde ultrason yapılması yeterli olur. Kimi zaman teşhis 3 boyutlu ultrason, rahim filmi ya da rahim içerisine steril su verilerek netleştirilir.

Histeroskopi ile konforlu bir şekilde tedavi edilebiliyor

Rahim içi zarı ve rahim ağzında meydana gelebilen poliplerin tedavisi “Histeroskopi” adı verilen yöntemle ile kolaylıkla yapılır. Bu işlem lokal ya da genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 15-20 dakika sürer. Karın bölgesine kesi yapılmadan bir kamera ile girilir ve vajinal yolla rahme ulaşılarak polip kökü ile birlikte çıkarılır. Bu sırada alınan parça inceleme amacıyla patolojik değerlendirmeye alınır. Yüksek bir oranda patoloji sonucuna göre kötü huylu bir rahatsızlık görülmez. Nadiren de olsa polipler tekrar edebilir. Bu nedenle benzer yakınmalar olursa kadın sağlığı konusunda bir uzmana muayene olunmalıdır. Herhangi bir sorun olmasa da yıllık jinekolojik kontrollerin önemli olduğu akılda tutulmalıdır.Polip tedavisi, erken tanı ve doğru planlama sayesinde başarıyla gerçekleştirildiğinde; adet düzensizliği, cinsel ilişki sonrası kanama ve ağrı ile kısırlık gibi sorunlar da ortadan kalkmaktadır.