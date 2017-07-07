ADET DÜZENSİZLİĞİNE KARŞI REFLEKS TERAPİ





Her ay aynı kabusu yaşama! Adet düzensizliği çoğu kadının kâbusu. Adet düzensizliğini yok etmek veya düzene koymak açısından birçok farklı uygulamalar var. Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, adet düzensizliğine karşı Refleks Terapi’yi öneriyor.

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, medikal tedaviler haricinde adet düzensizliğiyle başetme yöntemi hakkında şu bilgileri veriyor:

YEDİ TEMEL HARİTA ÜZERİNDE UYGULAMA

“Refleks terapi doğuya özgün meridyen teorisi, akapunktur noktaları, güney Amerika yüz haritaları ve klinik nörolojiyi de içeren birçok sistemin kombine edilerek kullanıldığı tedavi edici bir yöntemdir. Refleks terapi ile yedi temel harita üzerinde uygulama yapılır. Bölgeler, meridyenler ve sinir sonlamaları boyunca spesifik noktalara yapılan basınçlar sinir sistemini uyarır. Yüzdeki refleks bölgeleri uyarılarak, vücudun organik fizyolojisi, dolaşım sistemi, lenfatik sistemde denge durumu sağlanır. Yüz ve ayaktan alınan farklı sinyaller erken dönemde tespit edilerek, hangi sistemden kaynaklı fonksiyon bozukluğu olduğu tespit edilir. Fonksiyon bozukluğu yaratan sistem bulunduktan sonra tedavi sürecine geçilir. Gerekli haritalar üzerinden elle yüzden ve ayaktan yapılan uygulama ile ilgili sistemin hormon salınımı düzenlenerek adet döngüsü yani menstrüasyon siklusu kontrol altına alınır.

Refleks terapi düzenli yapıldığı takdirde de koruyucu bir tedavidir. Hem de rahatlatıcı etkisi vardır.”

