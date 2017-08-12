ADET DÖNEMİNDE EGZERSİZ YAPMANIN FAYDALARI

Adet döneminde yapılan egzersizler sayesinde antrenman verimliliğini artırabilir ve ummadığın sonuçlar alabilirsin.

Bu konuda kimsenin bir itirazı yok: Adet döneminde egzersiz yapmak adeta bir kabusa dönüşebilir. Karın ağrısından bahsettiğimizi herhalde herkes anlamıştır.

Adet dönemi sosyal hayatına müdahale edebilir; sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sabote edebilir. Sancılar bazı zamanlar o kadar artar ki, fitness salonunun yolunu tutabilmek imkansız hale gelir.

Fakat araştırmacılar, son dönemlerde, menstrual döngünün ilk iki haftasında egzersiz yapılmadığı taktirde ciddi faydalardan geri kalındığını söylüyor. (Menstrual döngüler tipik olarak 21-35 gün sürebiliyor; fakat her zaman adetin ilk belirtisi ile birlikte başlıyor.) İsveç’te bulunan Umeå Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, bu önemli zaman diliminde egzersiz yapmak ise daha fazla kuvvet kazanmanı sağlıyor; ayrıca kas kütlesi de bu aralıkta daha fazla artıyor.

Elde edilen bulgular, araştırmacıların bulmayı umdukları sonuçlar değildi. Aslında onlar daha çok antrenman yükünü yükseltemeyen ya da antrenman işini abartan kadınlarda meydana gelen adet düzensizliği için çözüm arayışlarının peşindeydiler. Fakat varılan sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. Çünkü adet döneminde yapılan egzersizler ile diğerleri arasında ciddi farklılıklar bulunuyordu.

Söz konusu çalışmada, aralarında oral kontraseptifler kullananların da bulunduğu 59 kadın, direnç antrenmanlarının kas kütlesi ve güç üzerindeki etkilerinin araştırıldığı 4 aylık bir programa alındılar. Her katılımcı, 2 haftalık dilimlerde (kimisi ilk 2 hafta, kimisi sonraki hafta), haftanın 5 günü alt gövde antrenmanları yaptılar. Aynı zamanda adet başlangıcı zamanında fazladan bir bacak antrenmanı uyguladılar. Kontrol grubunda bulunanlar ise ay boyunca haftada 3 kez bacaklara yönelik direnç antrenmanı yaptılar.

Sonuçlara göre, menstrual döngünün ilk iki haftasında egzersiz yapan kadınların hamstring kaslarındaki maksimum güçlerinde (hız ve gücün kombinasyonundan oluşuyor) ve zıplama yüksekliklerinde artış oluşuyordu. Ayrıca, bacaklarındaki yağsız kas kütlesi de artmıştı.

Döngünün diğer iki haftasında antrenman yapan kadınlarda ise benzer artışlar gözlemlenemedi. Bir ay boyunca aynı antrenmanı düzenli şekilde uygulayan kontrol grubundaki kadınlarda da zıplama yüksekliğinde artış oluştu; fakat hamstring kaslarındaki gelişmeler sınırlı kaldı. Hiçbir katılımcıda aşırı antrenman belirtilerine de rastlanılmadı.

Menstrual döngünün antrenman performansı üzerine etkilerinin araştırıldığı önceki araştırmalar biraz kafa karıştırıcı ve farklılıklar sergiliyor. Her ne kadar aynı sonuçları alacağının garantisi olmasa da, son araştırmanın bulguları ışığında, adet döneminde fitness salonundan uzak durmak gerektiğini düşünenler bu kararlarını tekrar gözden geçirmeyi düşünebilir.