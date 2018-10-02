AÇKEN AĞIRLIK EGZERSİZİ YAPMAK DOĞRU MU?





Sabah açken ağırlık çalışması yapmak, kas kaybına neden oluyor mu?

Bilimsel olarak sabah yapılan egzersizlerin gün içinde ve akşam yapılanlara göre daha verimli olduğu kanıtlanmış. Metabolizma ve hormon seviyeleri, sabah en optimal düzeydedir. Ancak açken yapılan ağırlık çalışmasında kas glikojen depoları boş olacağından, maksimum verim alınması çok zordur ve kas gelişimi de zor olacaktır. Bilinenin aksine kas yıkımı olması muhtemel değildir, arkasından uygulanacak uygun bir beslenme programıyla bu engellenir. Buradaki problem gelişimin istenilen şekilde olmamasıdır. Sabah kardiyovasküler egzersizlerle yağ yakımına odaklanmak, dünyada profesyonellerin de uyguladığı bir sistem. Sana da bu şekilde çalışmanı tavsiye ederim. Beslenme programını ve antrenman zamanlamanı uygun bir şekilde ayarlarsan istediğin sonuçlara ulaşılabilirsin.

