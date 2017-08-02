ACİL DURUMLARDA YAPMAN GEREKENLER…





Güzelliğin söz konusu olduğunda, ne tür aksilikler çıkacağını önceden bilemezsin. Ancak bu tür acil durum anlarının üstesinden gelmeyi öğrenebilirsin.



Derleyen: Sude Orhan



YOLDA ŞİDDETLİ BİR YAĞMURA YAKALANDIN

SORUN: Yalnızca yağmurdan kaynaklanan elektriklenme ile mücadele etmiyorsun… Hava kirliliği problemi olan bir şehirde yaşıyorsan, havadaki yüksek karbondioksit seviyesi karbonik aside dönüşerek suyu saçın ve cildin için daha da zararlı hâle getiriyor.

ÇÖZÜM: Saç Stilisti Josh Rees Hole, ofise geldiğinde saçına nasıl şekil verebileceğini anlatıyor: “Tuvalete git ve fazla nemi almak için kafanı aşağıya eğerek saçını el kurutma makinesinin altında kurut. Bunu yaparken saçını bölümlere ayır ve her bir tutamı parmaklarına dolayarak kurutma makinesine tut. Birkaç dakika soğumasını bekle, ardından parmaklarınla saçlarını dağıt ve hoş dalgalar yarat.”

SİVİLCEN PARTİYE KAVALYEN OLARAK GELMEYE ADAY

SORUN: Belki de bir sürü insanla kaynaştığın o partilerden biriydi. Ya da eski arkadaşların veya sevgilin de orada olacaktı. Şimdi ise burnunun ucunda bir sivilce belirdi!

ÇÖZÜM: Çözümü uzaklarda aramana gerek yok. Kulak çubuğuna elma sirkesi dök, sivilcenin üzerine hafifçe dokundur, ardından sık.

İŞ YERİNDE AĞLIYORSUN VE BEŞ DAKİKA İÇİNDE ÖNEMLİ BİR TOPLANTIN VAR



SORUN: Şişmiş, kızarmış gözler (ve tabii akmış makyaj) seni üzgün bir panda gibi gösterir. Göz çevrendeki bezler, o gözyaşlarını taşırken ekstra kanla dolar. Bu sırada, gözyaşlarının içindeki sodyum göz çevreni şişirir. Bilgin olsun: Gözlerini ovuşturmak durumu daha da kötüleştirir.

ÇÖZÜM: Fazla sıvıyı ve sodyumu emmesi için gözlerini hemen mendille kurula. Ardından bir tatlı kaşığını soğuk suyun altına tut ve nazikçe göz çukurlarına yerleştir. Soğuk, kan damarlarını sıkıştıracak ve şişliği azaltacak. Kaşık yoksa soğuk suyla ıslattığın kâğıt havlu da işe yarar. Ardından makyaj temizleme mendili ile göz çevrene bulaşan makyaj kalıntılarını sil.

