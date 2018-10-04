ACI VİNEGRET SOSLU KARİDES SALATASI





Enerji seviyeni yükseltecek bir salata tarifimiz var.

Bu salata seni her türlü aktiviteye hazırlayacak! İçindeki düşük kalorili, protein ve demir deposu karides sana enerji verecek; çıtır çıtır elma kan şekerini doğal yolla yükseltecek ve acı biberin içindeki kapsaisin endorfin salgılamanı sağlayacak. Evet, tıpkı antrenman sonrası hissettiğin haz gibi!

Malzemeler

1 adet limon, ikiye kesilmiş (suyundan 1 çorba kaşığı ayır)

250 gr karides, temizlenmiş

3 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

1 çorba kaşığı beyaz şarap (veya elma sirkesi)

2 tatlı kaşığı bal

½ tatlı kaşığı kaya tuzu

1 adet acı biber (içi temizlenmiş ve ince doğranmış)

1 diş sarımsak, kıyılmış

150 gr karışık yeşillik (ıspanak, lahana, roka)

1 adet yeşil elma, ince dilimlenmiş

1 adet sarı dolmalık biber, kibrit çöpü kesilmiş

Yapılışı

1 / Yarım litre suyu, limon parçalarıyla birlikte kapaklı bir tencerede kaynat. Buharda pişirme sepetini tencerenin içine yerleştir, karidesleri ekle ve kapağı kapat. Karidesler pembeleşip kıvrılana kadar yaklaşık 3-4 dakika pişir.

2 / Büyük bir kapta zeytinyağı, sirke, ayırdığın 1 çorba kaşığı limon suyu, bal, tuz, acı biber ve sarımsağı karıştır. Üzerine karidesleri ilave et ve iyice harmanla. Karidesleri başka bir tabağa al. Kalan sosa yeşillikleri ekle, karıştır. Yeşillikleri 4 tabağa böl. Karidesleri tabaklara paylaştır; elma dilimlerini ve dolmalık biberleri ilave et.

4 KİŞİLİK

Bir porsiyonda: 200 kalori, 11 gr yağ (1,5 gr’ı doymuş), 15 gr karbonhidrat, 9 gr şeker, 640 mg sodyum, 3 gr lif, 10 gr protein

