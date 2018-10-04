ACI VİNEGRET SOSLU KARİDES SALATASI

Enerji seviyeni yükseltecek bir salata tarifimiz var.
Bu salata seni her türlü aktiviteye hazırlayacak! İçindeki düşük kalorili, protein ve demir deposu karides sana enerji verecek; çıtır çıtır elma kan şekerini doğal yolla yükseltecek ve acı biberin içindeki kapsaisin endorfin salgılamanı sağlayacak. Evet, tıpkı antrenman sonrası hissettiğin haz gibi!
Malzemeler
1 adet limon, ikiye kesilmiş (suyundan 1 çorba kaşığı ayır)
250 gr karides, temizlenmiş
3 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
1 çorba kaşığı beyaz şarap (veya elma sirkesi)
2 tatlı kaşığı bal
½ tatlı kaşığı kaya tuzu
1 adet acı biber (içi temizlenmiş ve ince doğranmış)
1 diş sarımsak, kıyılmış
150 gr karışık yeşillik (ıspanak, lahana, roka)
1 adet yeşil elma, ince dilimlenmiş
1 adet sarı dolmalık biber, kibrit çöpü kesilmiş
Yapılışı
1 / Yarım litre suyu, limon parçalarıyla birlikte kapaklı bir tencerede kaynat. Buharda pişirme sepetini tencerenin içine yerleştir, karidesleri ekle ve kapağı kapat. Karidesler pembeleşip kıvrılana kadar yaklaşık 3-4 dakika pişir.
2 / Büyük bir kapta zeytinyağı, sirke, ayırdığın 1 çorba kaşığı limon suyu, bal, tuz, acı biber ve sarımsağı karıştır. Üzerine karidesleri ilave et ve iyice harmanla. Karidesleri başka bir tabağa al. Kalan sosa yeşillikleri ekle, karıştır. Yeşillikleri 4 tabağa böl. Karidesleri tabaklara paylaştır; elma dilimlerini ve dolmalık biberleri ilave et.
4 KİŞİLİK
Bir porsiyonda: 200 kalori, 11 gr yağ (1,5 gr’ı doymuş), 15 gr karbonhidrat, 9 gr şeker, 640 mg sodyum, 3 gr lif, 10 gr protein