AÇ KARNINA SU İÇ





Sabahları uyandığımızda aç karnına su içmenin faydaları nelerdir? Vücudumuza nasıl etkileri olur?

Sağlıklı saçlara kavuşturur

Yeterince su içmek saçları içten dışa doğru besler, güçlendirir. Boş mideye su içmek ise daha da etkili.

Böbrek taşını ve idrar yolu enfeksiyonunu önler

Midedeki asitler hazımsızlık ve mide yanmasının yanı sıra böbrek taşlarına da neden olur. Sabah su içerek aynı zamanda böbrek taşları ve idrar yolu enfeksiyonlarının önüne geçebilirsin. Sadece sabahları değil gün içinde yeterli miktarda su içmelisin.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Yeterli su tüketimi, lenf sistemini temizler ve dengeler. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirir.

Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar

Geceleri, vücudun kendini yenilerken toksinleri ayırır. Sabah aç karnına su içtiğinde bu toksinleri vücudundan dışarı atarsın. Böylece güne yenilenmiş ve sağlıklı bir biçimde uyanırsın.

Metabolizmayı güçlendirir

Boş mideye sabahları su içmek metabolizmayı en az %24 oranında hızlandırır.

Sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi destekler

Mide yanması ve hazımsızlığa iyi gelir

Hazımsızlık, midedeki fazla asitten kaynaklanır. Bu asidin yemek borusundan geri gelmesi ise mide yanmasına neden olur.

Cildi güzelleştirir

Susuzluk, kırışıklıklara ve derin gözeneklere sebep olur. Bir araştırmaya göre boş mideye 500 ml su içmek, ciltteki kan dolaşımını arttırır, pürüzsüz ve parlak bir cilde kavuşmanı sağlar.

